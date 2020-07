Mediavalle : coreglia antelminelli



Dogana di Tereglio abbandonata, Baccelli porta il caso in regione

venerdì, 24 luglio 2020, 14:30

“La dogana di Tereglio, nel comune di Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca, versa ormai da anni in condizioni di abbandono, sulle quali chiedo alla Regione Toscana la possibilità di intervenire: per valutarne la reale situazione e per supportarne, pur essendo la struttura di proprietà privata e dunque in accordo con gli enti interessati, opportune azioni di recupero architettonico e di valorizzazione. Sullo stato della dogana in questi anni è stato portato avanti un lavoro di grande sensibilizzazione da parte di volontari e realtà associative del territorio che hanno cercato di promuovere il recupero e la valorizzazione del bene, vero e proprio patrimonio storico e architettonico della lucchesia. Un impegno importante che sarebbe giusto riconoscere e condividere anche da parte delle istituzioni regionali”. E’ quanto chiede alla giunta regionale Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente della commissione territorio e ambiente con l’interrogazione scritta “In merito al recupero della dogana di Tereglio, nel comune di Coreglia Antelmineli.



“La dogana di Tereglio è un edificio risalente ad inizio ‘800, commissionato dalla Duchessa Maria Luisa Borbone, che aveva lo scopo di servire da dogana, stazione di posta e da locanda sulla strada che da Lucca conduceva a Modena – conclude Baccelli – L’importanza della salvaguardia e dell’accessibilità del patrimonio artistico presente nei territori è una tema assolutamente attuale che dovrebbe essere costantemente perseguito dalla nostra Regione, così come sancisce anche l’articolo quattro del nostro Statuto. La Toscana è terra di innumerevoli beni artistici e architettonici che compongono un patrimonio storico culturale straordinario e inestimabile per tutto il Paese, alcuni di questi sono tornati a nuova vita proprio grazie all’impegno nato dalle comunità locali e grazie al sostegno delle istituzioni: l’auspicio è che questo possa accadere anche per la dogana di Tereglio”.