Mediavalle



Elezioni Coreglia, Cambiamo!: "Pronti per le amministrative"

martedì, 21 luglio 2020, 18:07

Con una nota, il partito "Cambiamo!", tramite Simone Spezzano, membro del comitato nazionale, annuncia l'impegno del movimento anche per il comune di Coreglia Antelminelli.



"Ci stiamo preparando ad affrontare queste importanti amministrative - ha dichiarato il dirigente -. In provincia di Lucca, dopo l'accordo unitario di Viareggio con tutto il centrodestra, adesso vogliamo concentrarci su un altro importante comune. Con rammarico, ad oggi, abbiamo preso atto della maniera non unitaria della conduzione degli accordi tra civici e centrodestra. Cambiamo!, aperto e disponibile con tutti, tramite i suoi iscritti, ritiene opportuno, a due mesi dal voto, correre! Poco importa se si dovra fare anche da soli per pretendere un governo nettamente alternativo. Riteniamo fondamentale troncare in maniera trasversale tutti quei rapporti che hanno portato questo comune ad essere amministrato in maniera approssimativa in questi ultimi anni".



"Per questo - conclude - noi di Cambiamo! siamo pronti sia a presentare un nostro candidato a sindaco, che ad appoggiare quel progetto che spezzi in maniera netta quei vecchi rapporti con le attuali gestioni amministrative. La nostra ricetta sarà quella di provare a correre, per non dire a rincorrere, visto le tempistiche risicate. Abbiamo quattro settimane per lavorare al futuro di Coreglia e dare una ventata di rinnovamento".