Mediavalle



Elezioni Coreglia e pirogassificatore: riunione Italia Viva a Ghivizzano

martedì, 14 luglio 2020, 12:47

Mercoledì 15 luglio alle ore 18 riunione di Italia Viva a Ghivizzano, in Piazza 4 novembre, per discutere della partecipazione alle elezioni comunali di Coreglia e per definire la posizione del partito sul pirogassificatore Kme di Fornaci di Barga, alla luce dei nuovi avvenimenti.

La riunione è aperta a amici e simpatizzanti.