Elezioni Coreglia, Italia Viva candida Gianni Berni in consiglio

giovedì, 16 luglio 2020, 11:42

Italia Viva, nella riunione a Ghivizzano, ha esaminato, tra altro, il problema del pirogassificatore alla Kme di Fornaci che ha trovato un primo stop in Regione con una serie di richieste di chiarimento sul nuovo impianto

martedì, 14 luglio 2020, 22:12

Il capogruppo di "Un futuro per Coreglia", Piero Taccini, torna ad attaccare a gamba tesa l'amministrazione comunale dopo gli ultimi annunci a ridosso delle prossime elezioni amministrative

martedì, 14 luglio 2020, 12:47

Mercoledì 15 luglio alle ore 18 riunione di Italia Viva a Ghivizzano, in Piazza 4 novembre, per discutere della partecipazione alle elezioni comunali di Coreglia e per definire la posizione del partito sul pirogassificatore Kme di Fornaci di Barga, alla luce dei nuovi avvenimenti

lunedì, 13 luglio 2020, 19:24

E’ stato approvato oggi dalla giunta comunale di Coreglia Antelminelli il progetto definitivo/esecutivo dell’opera di messa a norma e adeguamento degli impianti sportivi di Coreglia capoluogo

lunedì, 13 luglio 2020, 17:54

Gli appassionati domenicali delle colline coregline, dopo essere partiti da uno dei posti più romantici della Valle, il Romitorio di Sant’Ansano hanno fatto tappa nel vecchio Borgo Medioevale, dove il gruppo locale degli iscritti ha accolto i visitatori con assaggi dei sapori della zona

lunedì, 13 luglio 2020, 17:05

Calendario venatorio 2020/2021, piano faunistico venatorio regionale e modifiche alla legge regionale sulla caccia. Sono questi i tre argomenti sui quali l'assessore regionale all'agricoltura, Marco Remaschi, si confronterà nei prossimi giorni con i cacciatori della provincia di Lucca. Al centro di tutto: la gestione venatoria regionale