Mediavalle



Il laghetto di Pian di Coreglia diventa invaso antincendio

giovedì, 23 luglio 2020, 15:00

Sabato 25 luglio alle 10.30, presso località Case Dalli a Piano di Coreglia, verrà presentata la convenzione per l’utilizzo di invaso ai fini della lotta attiva agli incendi boschivi stipulata tra l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio e il Consorzio volontario di miglioramento fondiario pluvio irrigazione delle Piane di Filecchio e Piano di Coreglia Antelminelli.

Grazie alla firma di questa convezione, l’invaso denominato “Laghetto di Pian di Coreglia” entra a far parte delle infrastrutture regionali dell’Antincendio Boschivo.

Gli invasi antincendi boschivi sono punti di approvvigionamento idrico a cielo aperto per i mezzi terrestri e gli elicotteri che operano nello spegnimento di incendi boschivi.

Il comune di Coreglia Antelminelli è classificato all’interno del Piano Antincendi Boschivi 2019 – 2021 ad alto rischio incendi e la posizione dell’invaso è considerata strategica in particolar modo per la lotta attiva degli incendi di interfaccia in quanto la realtà boschiva sta avanzando verso i centri abitati.

Il fine degli accordi fra le parti è la messa in sicurezza tramite la manutenzione straordinaria dell’invaso per l’utilizzo dello stesso alla lotta attiva agli incendi boschivi.