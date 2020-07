Mediavalle : piano di coreglia



Il laghetto diventa un invaso antincendio: un altro passo avanti per il Consorzio

venerdì, 31 luglio 2020, 08:51

di loreno bertolacci

Sabato 25 luglio alle 10.30, presso località Case Dalli a Piano di Coreglia, è stata presentata alla presenza di un folto pubblico e delle autorità locali e regionali, la convenzione per l’utilizzo di invaso ai fini della lotta attiva agli incendi boschivi stipulata tra l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio e il Consorzio stesso.

Con la firma di questa convezione l’invaso denominato “Laghetto di Pian di Coreglia” entra a far parte delle infrastrutture regionali dell’Antincendio Boschivo, punto di approvvigionamento idrico strategico a cielo aperto per i mezzi terrestri e per elicotteri che operano nello spegnimento di incendi boschivi essendo il comune di Coreglia Antelminelli è classificato all’interno del Piano Antincendi Boschivi 2019 – 2021 ad alto rischio incendi.

La posizione dell’invaso è considerata strategica in particolar modo per la lotta attiva degli incendi di interfaccia in quanto la realtà boschiva sta avanzando verso i centri abitati. Ma ancora più strategico risulta questo accordo se consideriamo che la Regione parteciperà con stanziamenti varie e finanziamenti alla messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’invaso, tanto importante per il consorzio e per chi vive a valle dello stesso. Dopo l’apertura della manifestazione da un accorato discorso del Presidente del consorzio, che ha illustrato appunto lo scopo di questo accordo e l’evoluzione che avrà nei prossimi anni.

"Questo - sottolinea Castelli - consentirà di dare alla Pubblica Amministrazione la giusta visibilità della realtà agricola esistente nella zona consortile in cui operano varie aziende Agricole-Agroalimentari e Commerciali. Questo auspichiamo possa consentirci una disponibilità di acqua più flessibile ed adeguata alle necessità. Questa realtà Agricola è preziosa già sotto il profilo economico ma anche per gli aspetti Alimentari ed Ambientali; aspetti che direttamente o indirettamente si configurano con la presenza del Consorzio il quale, costituisce un modello unico in Toscana, poiché l’irrigazione è gratuita per tutti i soci, grazie all’energia elettrica prodotta dalla nostra centralina.“

La parola è poi passata all’assessore regionale Marco Remaschi. Ha rimarcato “l’importanza dell’invaso per il territorio e soprattutto ha garantito la partecipazione economica al mantenimento delle condizioni di sicurezza dello stesso. Tra non molto partiranno i lavori che riguardano il miglioramento della recinzione, alcuni interventi di straordinaria manutenzione e un monitoraggio delle condizioni dell’invaso con a possibilità di aumentare il livello dell’acqua.”

E’ opportuno a questo punto rimarcare nuovamente, come abbiamo fatto in altri articoli, l’importanza del Consorzio volontario di miglioramento fondiario pluvio irrigazione delle Piane di Filecchio e Piano di Coreglia, un consorzio fatto di volontari che costantemente si danno da fare per mantenere e implementare questa ricchezza per il territorio, sempre con nuove idee e come in questa occasione coinvolgendo enti e Regione al fine di dare maggiori risorse al consorzio stesso e di conseguenza al territorio a cui appartiene.