"Il Piantastorie" si ferma a Loppeglia

venerdì, 24 luglio 2020, 17:39

Ironia del destino, poche ore prima era stato protagonista di un sopralluogo sulla S.R. 445 per constatare le problematiche che presenta quel tratto di strada: Roberto Tamagnini si è imbattuto nell’ennesima… conferma

venerdì, 24 luglio 2020, 14:40

The lands of Giacomo Puccini, ovvero Lucca e tutto il suo territorio per un viaggio dentro le bellezze del capoluogo toscano, dai monti della Garfagnana, scendendo per la Valle del Serchio fino alla Piana di Lucca per arrivare al mare della Versilia, dove accanto alla libertà di sentirsi in viaggio...

venerdì, 24 luglio 2020, 14:30

Il consigliere regionale Pd e presidente della Commissione Territorio e ambiente, Stefano Baccelli, presenta un’interrogazione scritta per chiedere al governo regionale di intraprendere ogni iniziativa utile al recupero dell’edificio nel comune di Coreglia Antelminelli

venerdì, 24 luglio 2020, 10:30

Nei giorni di sabato 25 e domenica 26 luglio sarà effettuata da parte della Croce Verde sezione di Ghivizzano una esercitazione di protezione civile. Pertanto, all'interno del territorio comunale, sarà possibile incontrare ambulanze, unità cinofile, finti feriti, finti dispersi ed altro

venerdì, 24 luglio 2020, 08:23

Un nuovo arrivo per la comunità di Ghivizzano: sabato 25 luglio, alle ore 19:00, nel centro storico di Ghivizzano Alto verrà inaugurato il nuovo DAE (defibrillatore automatico esterno) acquistato da Croce Verde P.A. Lucca e Fratres di Ghivizzano

giovedì, 23 luglio 2020, 15:00

Sabato 25 luglio alle 10.30, presso località Case Dalli a Piano di Coreglia, verrà presentata la convenzione per l’utilizzo di invaso ai fini della lotta attiva agli incendi boschivi stipulata tra l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio e il Consorzio volontario di miglioramento fondiario pluvio irrigazione delle Piane di...