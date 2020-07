Mediavalle : coreglia antelminelli



Inaugurata nuova scuola a Ghivizzano: un fiore all'occhiello per il territorio

sabato, 11 luglio 2020, 11:17

Taglio del nastro questa mattina per la nuova scuola secondaria di primo grado di Ghivizzano, un edificio innovativo, all'avanguardia dal punto di vista strutturale e antisismico, a disposizione degli studenti già dal prossimo anno scolastico.



Nel decennale amministrativo del sindaco Valerio Amadei è andato a compimento l'intervento edilizio inerente le scuole medie (una volta si chiamavano così, nda) di Ghivizzano, a dimostrazione di come l'amministrazione abbia puntato forte sulla scuola e sul suo adeguamento strutturale. L'inaugurazione di questa mattina fa seguito agli interventi, avvenuti negli anni, della scuola di Calavorno (2012), Piano di Coreglia (2013), Coreglia (2015), e sempre Ghivizzano nel 2017. C'è altresì un cantiere aperto all'interno dell'area della nuova scuola, in avanzato stato di esecuzione dei lavori, inerente la palestra, ma che gioco forza l'attuale amministrazione non riuscirà ad inaugurare (le elezioni amministrative, che interesseranno anche Coreglia, sono in programma tra pochi mesi).



“Nei 10 anni del mio mandato – ha dichiarato il sindaco Amadei durante l'inaugurazione - il primo fondamentale punto è stato quello dell’edilizia scolastica, un obiettivo come detto primario, investire nella scuola infatti vuol dire investire nel futuro. Il comune di Coreglia Antelminelli è di fatto uno dei primi comuni in Italia per la qualità del suo patrimonio edilizio scolastico, soprattutto in materia di sicurezza e di antisismica".



"Gli interventi – ha quindi precisato con soddisfazione - realizzati in questi anni per la realizzazione e la messa a norma delle scuole del comune ammontano a 7 milioni e 300 mila euro".



Il nuovo plesso ha visto in campo un ingente investimento, circa 2 milioni e 900 mila euro. I finanziamenti sono arrivati principalmente dalla regione Toscana, precisamente 1 milione e 300 mila euro sono stati reperiti dal "Settore Sismica", mentre 1 milione e 200 mila sono arrivati grazie ai fondi della Banca Investimenti Europea, a cui si è arrivati sempre grazie alla regione Toscana. Non è mancato il sostazioso apporto della Fondazione Cassa di Risparmmio di Lucca, che ha contribuito con 400 mila euro.



La stessa Fondazione ha inoltre finanziato le sistemazioni esterne per Euro 450.000,00 a completamento di tutta l’area scolastica.



All'inaugurazione, avvenuta nel rispetto delle regole inerenti l'emergenza sanitaria, hanno partecipato diversi sindaci della Media Valle e della Garfagnana, oltre al consigliere regionale Marco Remaschi, indicato come possibile candidato alla carica di primo cittadino alle prossime elezioni amministrative.