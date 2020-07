Mediavalle



Iniziative rivolte al mondo venatorio: Remaschi incontra i cacciatori

lunedì, 13 luglio 2020, 17:05

Calendario venatorio 2020/2021, piano faunistico venatorio regionale e modifiche alla legge regionale sulla caccia. Sono questi i tre argomenti sui quali l'assessore regionale all'agricoltura, Marco Remaschi, si confronterà nei prossimi giorni con i cacciatori della provincia di Lucca. Al centro di tutto: la gestione venatoria regionale.

"Si tratta di un'occasione di confronto molto utile su un argomento molto sentito e dibattuto - spiega Remaschi -. Saranno riunioni organizzate nel rispetto di tutte le misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. L'obiettivo è quello di confrontarsi di persona anche per proporre o apportare eventuali modifiche alla legge regionale sulla caccia approvata pochi giorni fa. Un'ottima opportunità per tutti, a cui tengo molto".

I primi tre incontri già fissati sono: giovedì 16, ore 21, nella sede della Protezione Civile di Pieve Fosciana; si prosegue lunedì 20, sempre alle 21, nel Salone delle Feste di Borgo a Mozzano; e ancora martedì 21, alle 21, nella sede del comitato paesano di Badia Pozzeveri, nel comune di Altopascio.