La minoranza: "Consiglio, passate le nostre due mozioni"

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 2 luglio 2020, 19:47

Complice un ordine del giorno non particolarmente spinoso, durante il consiglio comunale straordinario di oggi maggioranza e opposizione hanno dato prova di come sia possibile amministrare in sinergia, mettendo da parte la diatriba politica e concorrendo insieme all’interesse dei cittadini e del bene comune

mercoledì, 1 luglio 2020, 08:24

L’Associazione Culturale “Lucca Curiosa” annuncia di aver girato due piccoli video. Uno riguardante Celle dei Puccini, il piccolo paese che fino al 1971 era semplicemente ''Celle''. Il secondo dedicato espressamente alla Casa-museo dei Puccini

martedì, 30 giugno 2020, 10:53

La necessità di un confronto urgente che veda impegnati i vari livelli istituzionali, guidato dalla prefettura, è sottolineata dal presidente della provincia Luca Menesini e dal consigliere provinciale Andrea Bonfanti

lunedì, 29 giugno 2020, 09:58

Dopo il grande successo per “Ri-Puliamo” in Compagnia a Tereglio ieri mattina si è tenuta a Coreglia una nuova iniziativa della Pro Loco locale: La Passeggiata per l’Antico Borgo. L’impegno di Andrea Marchetti, Matilde Gambogi, Leonardo Danile Guidi, Tania Verona ed il noto artista Pepper ha segnato un’affluenza di visitatori...

sabato, 27 giugno 2020, 12:41

L’ex amministratore, che nella vita era insegnante, apparteneva alla Democrazia Cristiana. Negli ultimi anni aveva combattuto con una malattia e, in seguito ad un peggioramento tre mesi fa, era stato trasferito nella struttura sanitaria di Cecina, dove è spirato

venerdì, 26 giugno 2020, 16:37

Il capogruppo di minoranza del gruppo "Un futuro per Coreglia", Piero Taccini, risponde all'assessore al bilancio Ivo Carrari dopo quanto affermato a seguito dell'ultimo consiglio comunale