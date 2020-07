Mediavalle : pescaglia



“Lucca Curiosa” gira due video su Celle e il Museo dei Puccini

mercoledì, 1 luglio 2020, 08:24

L’Associazione Culturale “Lucca Curiosa” annuncia di aver girato due piccoli video.



Uno riguardante Celle dei Puccini, il piccolo paese che fino al 1971 era semplicemente ''Celle''. Da allora ha assunto il nome di Celle dei Puccini, in ricordo del grande compositore Giacomo Puccini e della sua famiglia che era già presente in paese nel 500. Nelle stradine strette del paese, nessuna auto può passarci, si cammina fra scorci da cartolina e cinguettio di uccelli. Il tempo è scandito secondo natura, dal passo dell'uomo, con naturale lentezza. A Celle nacque il nonno del grande compositore, anche lui Giacomo, ed è sempre in paese che suo pronipote passò parte della sua infanzia. In paese è presente la Casa Museo dei Puccini, istituita nel 1976 grazie all'Associazione lucchesi nel mondo. Il muretto sulla piazza del paese ricordato nel video, è quello ripreso nella vecchia foto del 26 ottobre 1924, ricorda l’ultima visita di Puccini a Celle. Il maestro prossimo a partire per Bruxelles, dove avrebbe tentato una cura per la sua malattia, accettò l’invito dei paesani e del comune, e fu insignito della cittadinanza onoraria. Purtroppo non tornò più.

Il secondo video è dedicato espressamente alla Casa-museo dei Puccini. In questa casa vissero gli antenati del Maestro Giacomo Puccini, lui stesso vi passo gli anni dell’infanzia e rimase sempre legato a questa casa e al paese di Celle. Il museo è costituito da sette sale, su due piani. Nel nostro video abbiamo potuto dare solo un assaggio dei numerosi oggetti, documenti, manoscritti, testimonianze presenti nel Museo.



“Speriamo di esser riusciti a trasmettervi la voglia di respirare quell’atmosfera – spiega l’Associazione Culturale “Lucca Curiosa” - che solo un’esperienza diretta può trasmettere. La casa Museo è aperta su appuntamento, quindi prima di partire fare una telefonata. Ringraziamo pubblicamente il personale del museo e l’Associazione Lucchesi nel Mondo che si sono prodigati ed hanno reso possibile il video. Abbiamo già 40 video a disposizione di tutti i cittadini che vogliono conoscere aspetti più o meno noti della citta di Lucca e del suo contado, andate su You Tube o sulla pagina Facebook, cercando “Lucca Curiosa”. Se avete argomenti da segnalarci contattateci alla mail: lucca.curiosa@gmail.com ."

Il link ai 2 video sono:

per Celle - https://youtu.be/5vjGgK0Xe_M , per la Casa Museo - https://youtu.be/H9XBm4QbKcY

Video “Lucca Curiosa” gira due video su Celle e il Museo dei Puccini