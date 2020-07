Mediavalle



Maltempo, albero cade in strada a Piano della Rocca: disagi alla circolazione

venerdì, 24 luglio 2020, 17:39

di simone pierotti

Ironia del destino, poche ore prima era stato protagonista di un sopralluogo sulla S.R. 445 (dal Ponte di Campia a Castelnuovo) per constatare le problematiche che presenta quel tratto di strada: Roberto Tamagnini, appena poche ore dopo, percorrendo la stessa strada, se pur in un altro tratto, si è imbattuto nell’ennesima … conferma. All’altezza di Pian della Rocca, in un tratto particolarmente “sensibile” a causa dei numerosi incidenti del passato, ecco un nuovo, potenziale, pericolo per la circolazione stradale: carreggiata invasa, per quasi tutta la larghezza, da una pianta caduta a causa del maltempo. Fortunatamente non ci sono stati danni ai veicoli e i disagi sono stati limitati dal pronto intervento dei vigili del fuoco, ma una nuova prova di un disagio all’ordine del giorno.