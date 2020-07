Mediavalle : coreglia antelminelli



Movimento per Coreglia sostiene Giorgio Daniele: “Persona seria e competente, basta politici navigati”

mercoledì, 29 luglio 2020, 17:52

Il gruppo di opposizione “Movimento per Coreglia”, guidato dal capogruppo Pietro Frati, si schiera a sostegno della candidatura a sindaco di Giorgio Franco Daniele in vista delle prossime elezioni amministrative.

"Apprendiamo con piacere dai social e dai quotidiani - esordisce Frati - che Giorgio Daniele ha sciolto le ultime riserve per la sua scesa in campo come candidato a sindaco del comune di Coreglia Antelminelli".

"Il gruppo consiliare “Movimento per Coreglia” - spiega -, in quest'ultima legislatura ormai allo scadere, ha cercato fin da subito, visto il ruolo di minoranza affidatoci dagli elettori, di fare un'opposizione costruttiva mettendosi a disposizione per vedere, con la maggioranza, di risolvere i molti problemi dei cittadini e del territorio comunale. La maggioranza, però, ha deciso di gestire la macchina comunale in solitaria autonomia e, fin da subito, non ha preso mai in considerazione i nostri consigli, le nostre esternazioni e le nostre ripetute interpellanze, interrogazioni e mozioni di vario genere".

"Dato l’approssimarsi della presentazione delle liste - incalza Frati -, è comprensibile e fisiologico leggere sui social, in quest'ultimo periodo, articoli di esponenti politici di qualsiasi espressione, sia di centrodestra che di centrosinistra che cercano ovvie visibilità in attesa della campagna elettorale. Il gruppo consiliare “Movimento per Coreglia” sposa la tesi proposta da Giorgio Daniele e ritiene che in questo difficile momento per le amministrazioni comunali, ma in special modo quella di Coreglia Antelminelli, che tra l'altro è uno dei comuni prossimi al voto, non servano e non ci sia di bisogno di politici navigati, come tra l'altro avvenuto finora, ma di persone valide, serie, capaci e competenti che possano risollevare il nostro territorio comunale come merita".

"Ci sarebbe da scrivere per delle ore - conclude il capogruppo - ma voglio fermarmi qui, con una frase che dissi alcuni anni fa alla maggioranza che ci guida: “Il nostro comune fino a pochi anni fa era tra i primi per quanto riguardava servizi, tasse, e rapporto con i cittadini… Ora voi ci avete portato ad essere la Cenerentola della Valle del Serchio”. Ribadiamo quindi il nostro sostegno al candidato a sindaco Giorgio Daniele auspicando che la sua eventuale vittoria porti benefici ai cittadini e permetta al territorio di tornare a crescere".