Nuova scuola a Ghivizzano, Grieco: “Un mattone per costruire il futuro”

sabato, 11 luglio 2020, 11:17

Taglio del nastro questa mattina, alle 10, per la nuova scuola secondaria di primo grado di Ghivizzano. Una scuola sicura, innovativa, antisismica, un vero fiore all’occhiello per tutto il territorio. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità

venerdì, 10 luglio 2020, 14:10

A dirlo è il consigliere provinciale e sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, che è titolare della delega per la viabilità per Lucca e Pescaglia

venerdì, 10 luglio 2020, 11:03

Dopo il grande successo per i Ri-Puliamo in Compagnia delle passate domeniche la Pro Loco passerà fra due giorni da uno dei posti più romantici della Valle, il Romitorio di Sant’Ansano. Sulle nuove piste pedonali dello slow-way coreglino, in via di tracciamento da parte degli appassionati locali si scenderà cosi...

giovedì, 9 luglio 2020, 17:40

giovedì, 9 luglio 2020, 16:20

Yamila Bertieri, consigliere Lega di Borgo a Mozzano, e Massimiliano Baldini, responsabile Lega enti locali Provincia di Lucca, hanno accolto molte segnalazioni provenienti dal mondo del commercio che riguardano le piccole realtà economiche in Mediavalle Garfagnana

giovedì, 9 luglio 2020, 15:18

Aiutare le imprese, le attività economiche, i circoli privati e le associazioni che esercitano attività commerciale che, dopo essere state sospese per l'emergenza Covid-19, si sono trovate a far fronte a costi per beni e servizi per la messa in sicurezza o per l'innovazione dei processi produttivi.