Passeggiata naturalista della pro loco di Coreglia: un successo

lunedì, 13 luglio 2020, 19:24

E’ stato approvato oggi dalla giunta comunale di Coreglia Antelminelli il progetto definitivo/esecutivo dell’opera di messa a norma e adeguamento degli impianti sportivi di Coreglia capoluogo

lunedì, 13 luglio 2020, 17:05

Calendario venatorio 2020/2021, piano faunistico venatorio regionale e modifiche alla legge regionale sulla caccia. Sono questi i tre argomenti sui quali l'assessore regionale all'agricoltura, Marco Remaschi, si confronterà nei prossimi giorni con i cacciatori della provincia di Lucca. Al centro di tutto: la gestione venatoria regionale

domenica, 12 luglio 2020, 14:54

Grande successo per "Ri-puliamo in compagnia", l'iniziativa promossa dalla Pro Loco di Coreglia che oggi si è occupata di pulire la strada che porta alla frazione di Lucignana, cittadina che ha accolto i volontari con calore mostrando come questo progetto, che continua da più di un anno, sia ormai ben...

sabato, 11 luglio 2020, 14:49

Lo ha detto l’assessore all’istruzione e formazione, Cristina Grieco, che ha partecipato stamani all’inaugurazione del nuovo plesso scolastico di Ghivizzano, frazione del Comune di Coreglia Antelminelli, presente anche l’assessore all’agricoltura Marco Remaschi

sabato, 11 luglio 2020, 11:17

Taglio del nastro questa mattina, alle 10, per la nuova scuola secondaria di primo grado di Ghivizzano. Una scuola sicura, innovativa, antisismica, un vero fiore all’occhiello per tutto il territorio. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità

venerdì, 10 luglio 2020, 14:10

A dirlo è il consigliere provinciale e sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, che è titolare della delega per la viabilità per Lucca e Pescaglia