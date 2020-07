Mediavalle



Pescaglia, scoppia la… pace in consiglio comunale

giovedì, 2 luglio 2020, 19:47

di giuseppe bini

Complice un ordine del giorno non particolarmente spinoso, durante il consiglio comunale straordinario di oggi (giovedì 2 luglio) maggioranza e opposizione hanno dato prova di come sia possibile amministrare in sinergia, mettendo da parte la diatriba politica e concorrendo insieme all’interesse dei cittadini e del bene comune.

Nel consiglio, tenutosi in modalità on line, c’è stato modo di superare gli steccati e di conseguenza si è assistito al voto unanime dei punti proposti dall’amministrazione e delle mozioni, una concordemente emendata, proposte dalla minoranza.

In apertura di consiglio il presidente Ricciardi ha espresso le condoglianze alla famiglia del compianto ex sindaco Luigi Carmazzi, recentemente scomparso e definito “persona brillante, con una visione del futuro molto all’avanguardia”.

Il sindaco Bonfanti ha illustrato la variazione di bilancio posta al primo punto dell’ordine del giorno, resa necessaria per adeguare il bilancio alle spese, sia per parte capitale che per parte corrente. Tra le varie voci la più significativa riguarda la maggiore spesa da prevedere per l’intervento sulla strada di accesso alla frazione di Pascoso, che necessita di una maggiorazione di 35 mila euro, da aggiungersi alle già previste 50 mila. “Inoltre andiamo a stanziare un aumento di 21 mila euro – ha poi aggiunto il sindaco - rispetto ai 25 mila già stanziati per quanto riguarda la manutenzione di impianti di pubblica illuminazione, anche perché con la bomba d’acqua caduta nel mese scorso, sono stati necessari interventi in più parti”.

Sempre nella stessa variazione viene istituito un fondo per le famiglie inerente i centri estivi, grazie anche ai decreti statali post Covid, e viene preventivata una maggiore spesa per il personale di polizia, che verrà poi finanziato e rendicontato dalla prefettura a fine emergenza sanitaria.

Il primo punto di incontro tra maggioranza opposizione arriva con il voto unanime al punto inerente la modifica del regolamento dei requisiti della conversione monetaria delle aree a verde pubblico e dei parcheggi, che porta a sgravi economici per i cittadini che intendano intervenire su ristrutturazioni.

Il voto favorevole della minoranza viene ricambiato alla mozione presentata dal gruppo consiliare Prima Pescaglia, inerente la sensibilizzazione verso bambini e famiglie sul tema delle api e degli insetti impollinatori, presentata dal consigliere Pizzi. Il consigliere Bernardini rimarca “l’attenzione della maggioranza nei confronti dei temi ambientali, a cominciare dall’impegno per ridurre le emissioni di CO2”, mentre il capogruppo Simi, dopo che il consigliere Tosi ha messo l’accento sull’importanza di tale argomento anche per il turismo, per gli agricoltori e gli apicoltori, si augura che “sia l’inizio di un discorso da portare avanti e insieme sviluppando iniziative valide”. “ Ricordo che abbiamo avuto un premio da Legambiente – ha proseguito Simi - e uno dal Ministero dell’ambiente. Sta partendo anche il progetto per rendere energicamente indipendente la scuola di Fiano, e non ci dimentichiamo l’intervento con i led alle luci pubbliche, che ci ha portato un grosso risparmio (da oltre 70 mila a 35 mila per l’illuminazione pubblica). In sostanza la maggioranza accoglie la mozione ed esprime voto favorevole.

Sull’altra mozione presentata dalla minoranza, inerente l’installazione di dissuasori elettronici di velocità, al fine di garantire maggiore sicurezza su alcune strade, di pertinenza provinciale,ma che attraversano il territorio comunale. “I cittadini la mentano l’eccessiva velocità – ha spiegato il consigliere Bocchino - soprattutto nelle vicinanze delle scuole e nei centri abitati. Noi siamo per il rispetto delle regole, e quindi chiediamo la dotazione di segnaletica orizzontale e dissuasori”.

Anche su questo tema l’interesse è stato comune, con l’intervento dell’assessore Fulvetti, che comunque dovuto rimarcare la competenza della provincia sulla questione, condividendo però l’importanza di intervenire sulla tematica della sicurezza stradale. “Ho ricevuto anche io segnalazioni, anche per la strada che porta a Piegaio – ha spiegato – e mi son interessato segnalando ai carabinieri e alla polizia municipale. Purtroppo sulle provinciali sp32 (Diecimo-Pescaglia), sp1 e sp60 (San Rocco–Pascoso), ad esempio, i dossi artificiali non possono essere installati, nemmeno autovelox fissi, perché non previsti dalla normativa. Invito il gruppo di emendare la mozione e trovare un testo comune da votare insieme”.

Il testo “comune” lo aveva pronto il consigliere Vito La Spina, che lo ha sottoposto alla minoranza, trovando accoglimento. Ecco quindi che la chiusura del cerchio è stata trovata anche su questa mozione, votata all’unanimità.