Taglio del nastro per la nuova scuola secondaria di primo grado di Ghivizzano

giovedì, 9 luglio 2020, 17:40

Sarà inaugurata sabato 11 luglio alle 10 la nuova scuola secondaria di primo grado di Ghivizzano: un’opera fortemente voluta dell’amministrazione comunale che è riuscita a realizzare una scuola sicura, innovativa, antisismica, un vero fiore all’occhiello per tutto il territorio.

“Si tratta – commenta il sindaco di Coreglia Antelminelli Valerio Amadei - di un’ulteriore, importantissima tappa nel viaggio della riqualificazione degli edifici scolastici, un ultimo tassello nel viaggio intrapreso già con le precedenti amministrazioni e in cui abbiamo creduto fin dal primo giorno, fermamente convinti che investire sulla scuola vuol dire investire sul futuro. Tutto questo dimostra che lavorando in sinergia con gli altri enti, anche in tempi difficili dal punto di vista economico non solo sul piano nazionale, ma anche su quello locale, è possibile raggiungere risultati importanti in un settore tanto delicato, quanto importante, come la scuola.

Siamo orgogliosi di essere arrivati a mettere a disposizione degli studenti del nostro territorio una scuola all’avanguardia e in grado di offrire confort, nella massima sicurezza, aspetti che possono solo migliorare la vita dei nostri ragazzi all’interno delle nostre scuole.

Nei 10 anni del mio mandato il primo, fondamentale punto è stato quello dell’edilizia scolastica, un obiettivo come detto primario, che ha visto il Comune di Coreglia Antelminelli diventare uno dei primi comuni in Italia per la qualità del suo patrimonio edilizio scolastico, soprattutto in materia di antisismica”.

La spesa complessiva dell’intervento relativo alla scuola secondaria (oggetto dell’inaugurazione) ammonta di circa 2.900.000,00 Euro ed è stata finanziata per Euro 1.300.000,00 con il contributo della Regione Toscana precisamente dal Settore Sismica (Fondi di cui all’ Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3879), per Euro 1.200.000,00 sempre con il contributo della Regione Toscana tramite i fondi B.E.I (Banca Investimenti Europea) e per Euro 400.000,00 con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La Fondazione ha inoltre finanziato le sistemazioni esterne per Euro 450.000,00 a completamento di tutta l’area scolastica che andrà a collegare l’intero edificio con la futura palestra, della quale è possibile intravedere il cantiere già in avanzato stato di avanzamento.

Un investimento anch’esso dell’importo di Euro 1.750.000,00 quello finanziato con fondi erogati dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, tramite sempre il contributo della Regione Toscana.

“Gli interventi – precisa il Sindaco - realizzati in questi anni per la realizzazione e la messa a norma delle scuole del territorio ammontano ad euro 7.300.000,00 a cui vanno aggiunti 1.750.000,00 per la realizzazione della palestra come già detto in precedenza”.

L’inaugurazione si svolgerà nel rispetto della normativa legata all’emergenza Covid-19: alle ore 10 si terrà la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità, a seguire fino alle ore 18.00, sarà possibile visitare la scuola con ingressi contingentati.