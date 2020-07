Mediavalle : coreglia antelminelli



Volontari ripuliscono la strada per Lucignana

domenica, 12 luglio 2020, 14:54

di tommaso boggi

Grande successo per "Ri-puliamo in compagnia", l'iniziativa promossa dalla Pro Loco di Coreglia che oggi si è occupata di pulire la strada che porta alla frazione di Lucignana, cittadina che ha accolto i volontari con calore mostrando come questo progetto, che continua da più di un anno, sia ormai ben radicato e apprezzato da tutta la comunità del comune.

I volontari partendo dal Romitorio di Sant'Ansano si sono infatti diretti, continuando la loro opera di pulizia, verso il paese di Lucignana, dove la comunità locale li ha accolti al suono dell'organo in stile settecentesco della chiesa locale e con le bandiere del borgo al vento. Una grande soddisfazione per la Pro Loco e per l'organizzatrice dell'iniziativa Tania Verona: "Come la volta precedente, ha affermato Verona, anche stavolta per Ri-puliamo abbiamo adottato il binomio passeggiata ecologica e percorso storico-culturale. Questa domenica è dedicata a Lucignana – ha continuato - alla scoperta dei nostri bellissimi borghi e anche alla scoperta di luoghi per molte persone sconosciuti, come ad esempio il Romitorio di Sant'Ansano".

La giornata è proseguita con la visita dell'antico centro storico della cittadina e della chiesa di Santo Stefano, che conserva al suo interno la "Lapidazione di Santo Stefano" del pittore Ippolito Sani che risale al 1596, mentre la struttura religiosa, così come il Romitorio restaurato pochi anni fa grazie ad una colletta della comunità paesana, sembrano affondare le radici, come tutta la cittadina, addirittura attorno all'anno 1000.

I volontari sono stati infine al mercatino di prodotti artigianali nel centro del paese, il cui raccolto verrà devoluto alla ricerca sul cancro, concludendo la giornata con un aperitivo offerto dal circolo locale di Lucignana, uno dei tanti gesti di apprezzamento verso una serie di iniziative che certamente vedrà a breve altri appuntamenti.