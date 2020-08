Mediavalle



Amadei conferma: "Abbiamo un nuovo caso a Piano di Coreglia"

lunedì, 17 agosto 2020, 17:14

Confermato il nuovo caso di positività nel comune di Coreglia Antelminelli preannunciato ieri nel bollettino giornaliero dell'Asl. Il caso è stato comunicato al sindaco da parte delle competenti autorità sanitarie nel primo pomeriggio di oggi.



Ad annunciarlo è il primo cittadino Valerio Amadei: "Come già purtroppo saprete - ha scritto - devo comunicare che nel nostro comune, nella frazione di Piano di Coreglia, abbiamo un nuovo caso di positività al Covid-19. Rinnovo a tutti l'ammonimento di fare grande attenzione, a seguire le prescrizioni indicate dai virologi come l’utilizzo della mascherina. Non possiamo permetterci di tornare a situazioni pregresse. L'augurio di cuore è che questa persona possa guarire presto".



Il sindaco comunica inoltre di essere in attesa dei risultati di altri tamponi effettuati nel territorio comunale.