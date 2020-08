Mediavalle



Bertieri e Bocchino, la Lega punta su loro in Valle: "Noi in mezzo alla gente"

giovedì, 27 agosto 2020, 13:48

di chiara grassini

Sono stati presentati gli otto candidati della lista Lega nella tarda mattinata di stamani presso la pasticceria Cerri di via Cenami nel centro storico di Lucca.



A prendere la parola per primo è stato Andrea Recaldin, commissario provinciale del partito, il quale ha brevemente ringraziato tutti i sostenitori e i militanti leghisti per il loro continuo impegno sul territorio. Chi sono i candidati? Elisa Montemagni, Massimiliano Baldini, Sabrina Pellegrini, Fausto Trivella (stamani assente per motivi di lavoro), Michela Stefani, Giovanni Minniti, Yamila Bertieri e Gianluca Bocchino.



Procediamo con ordine. Elisa Montemagni, da dieci anni in Lega. Nel 2013 si è candidata al congresso provinciale (il partito era allo 0,9%) diventandone segretario. Nel 2015 viene eletta in Regione Toscana facendo parte della commissione trasporti, ambiente, mobilità e infrastrutture oltre a ricoprire l' incarico di vicepresidente della Regione Toscana costiera.



Poi il turno di Massimiliano Baldini, capogruppo in consiglio comunale di Viareggio e responsabile degli Enti Locali della provincia di Lucca. Oggi avvocato cassazionista e laureato nel 1993 a Pisa per poi superare un esame in corte d' appello a Firenze. Da circa 30 anni svolge questa professione. Tra i temi che gli stanno più a cuore le attività economiche, le infrastrutture, la sanità, l'autorità portuale e il turismo. Di recente ha incontrato i rappresentanti delle varie categorie a partire da Cna, Confartigianato, Confagricoltura, Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato.



Si prosegue con Sabrina Pellegrini. Di Altopascio, 40 anni diplomata come operatrice turistica. Nominata all' interno del partito presidente del Comitato del No e responsabile provinciale organizzativo e tesseramento. La giovane donna porta avanti questo ruolo con passione e dedizione.



Quarto candidato, il dottor Fausto Trivella, assente per motivi di lavoro. 63 anni, originario di Pisa ma da anni residente a Lucca. Perchè ha scelto di candidarsi? Per contribuire nel mondo della sanità toscana.



Avanti con la lista. Dopo il dottor Trivella è stato il turno di Michela Stefani, insegnante di ruolo presso I.T.C F. Carrara. Ha collaborato con il quotidano la Nazione e da oltre un anno porta avanti la battaglia del precariato nel mondo della scuola e dell'università.



Il capogruppo Lega e consigliere comunale Giovanni Minniti ha affermato di "candidarsi orgogliosamente e che presto si scriverà la storia". Tra i suoi obiettivi? Riportare Lucca e provincia al centro dell' attenzione turistica oltre a interessarsi di sanità, infrastrutture e in modo particolare del raddoppio ferroviario Lucca- Firenze Santa Maria Novella.



Ci spostiamo in Garfagnana. A parlare è Yamila Bertieri, consigliere nel comune di Borgo a Mozzano e laureanda in scienze politiche con indirizzo in scienze del servizi sociale presso la facoltà di Pisa. Che cosa chiede? Lo snellimento burocratico e minore peso fiscale per le imprese. Non solo. Una particolare attenzione la dedicherà alle famiglie e alle politiche sociali e al rafforzamento delle infrastrutture e dei presidi ospedalieri e al mondo della scuola.



Non ci spostiamo di molto. Siamo a Pescaglia, dove Gianluca Bocchino presenta se tesso. 49 anni, podologo di professione, sposato e due figlie. Il suo percorso politico inizia nel 2015 quando si tessera per la prima volta in Lega grazie all'allora commissario provinciale Elisa Montemagni. Consigliere nel direttivo di Lucca per tre anni, nel 2017 si candida alle amministrative ottenendo un buon risultato arrivando terzo. Dall'anno scorso è consigliere comunale di Pescaglia.



E infine l'intervento di Massimliano Romeo, capogruppo Lega al Senato venuto a Lucca per sostenere i candidati. Il leghista, originario di Monza, ha affermato che "Susanna Ceccardi ha un buon modo di fare, è una donna con una grande esperienza politica alle spalle, conoscitrice della Toscana e più passa il tempo più aumentano i consensi". Romeo ha sottolineato che "occorre ridurre le tasse e venie incontro alle esigenze delle imprese per non parlare dello sviluppo del turismo, delle infrastrutture e degli aereoporti". Prima di giungere alle conclusioni si è chiesto: "Perchè Matteo Salvini viene attaccato quotidianamente?" Alla domanda ha risposto:" La sinistra ha paura di perdere in Toscana. Noi siamo l'unico partito che sta in mezzo alla gente".



E a proposito del capo della Lega... sicuramente tornerà in provincia di Lucca e sarà fatto il possibile per portarlo nel centro storico di Lucca.