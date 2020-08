Mediavalle



Consiglio "acceso" a Coreglia: bilancio e rifiuti tra i temi sul banco

venerdì, 28 agosto 2020, 20:23

di viola pieroni

Consiglio comunale ricco di contrasti tra la maggioranza e l'opposizione per il comune di Coreglia Antelminelli a partire da subito dopo l'appello, quando il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", ha ringraziato i suoi colleghi, parlando di “ultimo consiglio del mandato”, ed è uscito dall'aula creando qualche tensione.

In primo piano, tra i punti all'ordine del giorno, l'approvazione della convenzione del programma interregionale Italia-Francia marittimo 2014-2020, per il “Progetto Racine" che prevede un budget di 19 mila euro da investire in interventi strutturali per migliorare l’accessibilità al Museo della figurina di gesso e dell'immigrazione “G. Lera", in modo da abbattere le barriere architettoniche e sviluppare ausili alla guida, anche tramite la realizzazione di file audio (in italiano, francese e inglese).

È stata inoltre approvata la modifica all'articolo 6 dello statuto dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, che per entrare in vigore, dopo essere stata approvata dal consiglio dell'Unione, ha bisogno di essere deliberata dai singoli comuni. In questo caso c'è stata però l'astensione della minoranza al voto.

A seguire si è nuovamente astenuta dal voto l'opposizione per l’affidamento diretto del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell’Ambito Territoriale Toscana Costa, che - come la consigliera Donatella Poggi ("Movimento per Coreglia") ha spiegato - è dovuto al fatto “che sebbene sia un progetto che è in atto da molto, non ne vediamo le concrete utilità: la bozza andrebbe approfondita, e speriamo che il prossimo governo regionale ci metta le mani evitando la stratificazione inutile delle competenze”.

Si sono trovati d'accordo invece sulla gestione associata di servizi e interventi per il diritto allo studio e per l’educazione e formazione permanente tra i comuni di Barga e Coreglia Antelminelli mediante delega al comune di Barga, approvando quindi la convenzione (che avrà termine a giugno 2021).

Grande disappunto invece per la ratifica della variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, adottata in via d’urgenza dalla giunta comunale: l'assessore al bilancio Ivo Carrari ha spiegato come la giunta si fosse già espressa al riguardo, volendo però informare anche il consiglio. A questo punto la consigliera Poggi ha informato del fatto che la minoranza si sarebbe opposta al voto, poiché “sebbene faccia piacere sentire di finanze che entrano nelle casse, noi non abbiamo voce in capitolo per la gestione di queste: non abbiamo intenzione di entrare nel merito di scelte in cui non possiamo intervenire di fatto”.

Infine, si è tenuto un breve dibattito tra minoranza e maggioranza riguardo l'approvazione del rendiconto della gestione 2019: difatti, il consigliere Pietro Frati, capogruppo di "Movimento per Coreglia", ha parlato di come sia inutile risparmiare se poi vi sono meno dipendenti e se le infrastrutture sono da controllare più spesso, proponendo quindi di mettere in primo piano l'efficienza. Non si è fatta attendere la risposta di Carrari, che ha spiegato come lavori di questo genere siano decisamente importanti e impossibili da mettere in secondo piano.