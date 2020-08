Mediavalle



Coreglia, ufficiale la terza lista. Simonini: "Ce l'abbiamo fatta"

venerdì, 21 agosto 2020, 22:41

E' ufficiale. Ci sarà una terza lista (oltre a quella di Giorgio Daniele e Marco Remaschi) in corsa per le prossime amministrative nel comune di Coreglia Antelminelli. Ad annunciarlo, sui social network, è stato Simone Simonini, coordinatore provinciale di “Cambiamo! Con Toti".



"Ce l'abbiamo fatta - è stato il commento di Simonini -. Abbiamo ultimato la raccolta firme per la presentazione della nostra lista a Coreglia Antelminelli. A Coreglia ci sarà una lista che si chiamerà "Cambiamo Coreglia Antelminelli", non con il nostro simbolo di partito però: abbiamo optato per una lista civica, che comunque sarà chiaramente di espressione del nostro movimento e quindi di centrodestra. Una grande soddisfazione per questa giornata perchè abbiamo anche portato a termine le candidature dei nostri iscritti che sono su Viareggio, e che quindi parteciperanno alle amministrative per il comune versiliese, e per le elezioni regionali, con la presentazione della mia candidatura con "Toscana Civica per il Cambiamento".