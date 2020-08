Coronavirus, tre nuovi casi a Piano di Coreglia

Altri articoli in Mediavalle

mercoledì, 19 agosto 2020, 16:10

"Cambiamo!" annuncia di aver completato la lista di ispirazione di centrodestra, che lancerà solo se venerdì dalle 8.00 alle 20.00, una ventina di persone si presenteranno in comune nella sede di Ghivizzano per sottoscriverla

mercoledì, 19 agosto 2020, 15:34

L’annuncio bomba arriva dal consigliere comunale di Insieme per Altopascio Maurizio Marchetti che ora si rammarica per gli altopascesi

mercoledì, 19 agosto 2020, 13:14

Luca Menesini, presidente della Provincia di Lucca e sindaco di Capannori non nasconde la sua insoddisfazione per come la Regione Toscana sta gestendo la questione che, insieme alla garanzia del distanziamento fisico degli alunni nei vari plessi, è una delle criticità più spinose da districare

mercoledì, 19 agosto 2020, 08:22

Scende in campo con Italia Viva per le prossime regionali anche Arturo Nardini, volto noto della politica locale e provinciale con un passato nell'amministrazione del comune di Barga e a Palazzo Ducale sotto la bandiera dell'allora "L'Ulivo", esperienze durante le quali ha presieduto la commissione Infrastrutture e trasporti e quella...

martedì, 18 agosto 2020, 17:33

La Pro Loco di Coreglia Antelminelli presenta l'evento culturale che vedrà protagonista Marco Pardini venerdì 21 agosto alle 21 presso la Torre Castracani a Ghivizzano Alto. L'autore presenterà il suo libro "Il Piantastorie"

martedì, 18 agosto 2020, 17:08

Giornata di impegno straordinario per il Consorzio 1 Toscana Nord, alle prese con le intense precipitazioni che si sono abbattute in mattinata sulla Piana di Lucca. Il sistema idraulico, formato da fossi e canali, ha sostanzialmente retto su tutto il territorio