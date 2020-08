Elezioni Coreglia: Italia Viva sostiene Marco Remaschi

Altri articoli in Mediavalle

lunedì, 24 agosto 2020, 12:07

Arriva anche dal capogruppo di minoranza del comune di Barga Francesco Feniello il sostegno alla candidatura a sindaco di Giorgio Franco Daniele per le prossime elezioni amministrative nel comune di Coreglia

sabato, 22 agosto 2020, 18:37

Grande successo per il conduttore, esperto di etnomedicina e etnobotanica Marco Pardini ed il suo libro "Il Piantastorie", presentato nella suggestiva cornice della torre di Ghivizzano, preparata per l'occasione anche con figuranti del gruppo di rievocazione storica locale, di fronte ad un folto pubblico nonostante le restrizioni imposte dalle misure...

sabato, 22 agosto 2020, 18:26

Marco Remaschi ha deciso di raccogliere l'appello rivoltogli dagli oltre 500 cittadini che si sono mobilitati per chiedergli di ritornare a fare il sindaco di Coreglia Antelminelli

sabato, 22 agosto 2020, 17:40

Componente dell'opposizione nel comune di Borgo a Mozzano - oggi scende in campo e si candida in regione al fianco della Lega per rappresentare il suo territorio

sabato, 22 agosto 2020, 15:15

Anche una donna nella sfida a tre per una poltrona da sindaco a Coreglia Antelminelli. Sarà Giovanna Marsili la candidata di "Cambiamo! Coreglia" alla carica di primo cittadino durante le prossime elezioni amministrative

sabato, 22 agosto 2020, 13:26

Svelati programma, simbolo e nomi dei 12 consiglieri candidati nella lista "Rialziamo la testa Insieme" per le prossime elezioni amministrative nel comune di Coreglia Antelminelli. La lista avrà come candidato sindaco Giorgio Franco Daniele, classe 1955, pensionato ex funzionario di enti locali, giornalista, e Cavaliere al Merito della Repubblica