Mediavalle



Elezioni, il tour di Eugenio Giani fa tappa in Valle del Serchio

giovedì, 6 agosto 2020, 08:56

Il candidato presidente alla regione Toscana, Eugenio Giani, verrà oggi in lucchesia con un programma molto impegnativo.

ore 15,00 Arrivo a Lucca e visita alla azienda Selene

ore 16,15 Capannori: Visita al Cantiere PIU e incontro con aziende edili

ore 18,00 Castelnuovo Garfagnana visita azienda Artes

ore 18,45 Castelvecchio Pascoli visita azienda Idroterm

ore 19,30 Borgo a Mozzano inaugurazione Parco Giochi Valdottavo

ore 21,00 Lucca, cena a Villa Cheli con sostenitori e amici

"Indubbiamente - commenta Francesco Colucci, Riformisti Toscani - un ottimo programma, un tuffo nella realtà della Lucchesia anche se pensiamo saranno utili molti giorni ancora di presenza del candidato Giani sul nostro territorio, che certamente ci saranno, conoscendo l'impegno e la serietà di Eugenio. Un programma così pregnante, avrebbe avuto bisogno di una comunicazione più condivisa e più eclatante, in una politica dove tutto è ormai comunicazione".

"Sarebbe stata utile in questi incontri - incalza - anche una presenza ufficiale delle liste che lo sostengono come Presidente: il PD, Italia Viva + Europa e le altre liste previste. La divisione in due mezzi Partiti del PD in Lucchesia sarà un problema per tutta la campagna elettorale, iniziata con la presentazione separata dei candidati, marcucciani, Mercanti Puppa, da un lato e gli altri dall'altro, quando ci saranno. Una campagna elettorale fortemente divisa fra zingarettiani e marcucciani per vedere chi conta di più".

"Credo che gli elettori progressisti - conclude -, non si devono prestare a questa pantomima e per avere certezza di dove andranno i loro voti hanno una unica scelta: votare Italia Viva + Europa. Con Matteo Renzi e Emma Bonino alleati hanno garanzia di preparazione, serietà, grande visione, anche per il futuro della Lucchesia e della Toscana".