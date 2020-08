Mediavalle : coreglia antelminelli



Feniello: "Sostegno a Giorgio Daniele"

lunedì, 24 agosto 2020, 12:07

Arriva anche dal capogruppo di minoranza del comune di Barga Francesco Feniello il sostegno alla candidatura a sindaco di Giorgio Franco Daniele per le prossime elezioni amministrative nel comune di Coreglia.



"Con grande piacere - esordisce Feniello - ho accolto l'invito di Giorgio Daniele e Piero Taccini di partecipare, presso il teatro “A. Bambi” di Coreglia Antelminelli, alla presentazione del libro scritto dal consigliere comunale Taccini dal titolo “Un Muro di Gomma”.



"Il piacere è stato doppio - afferma -, sia perché tale invito mi ha permesso di ritornare a Coreglia ove ho avuto il privilegio di svolgere la mia attività lavorativa per 7 anni, sia perché l’occasione mi ha permesso di rivedere i due cari amici Giorgio Daniele e Piero Taccini. E’ con grande gratificazione, inoltre, che ho salutato anche i molti cittadini presenti, con i quali avevo instaurato un ottimo rapporto, trattandosi di persone oneste, semplici e sempre rispettose delle istituzioni".



"Una serata indimenticabile - sottolinea -, sia per i contenuti che per le emozioni scaturite dagli incontri con i vecchi colleghi presenti. Impeccabile è stata l'introduzione di Giorgio Daniele, come altrettanto lo è stata l'illustrazione puntuale del contenuto del libro fatta dall'amico e collega Piero Taccini. Con grande piacere ho appreso che, Piero Taccini, scenderà in campo con la squadra del candidato a sindaco Giorgio Daniele e che continuerà a mettere a disposizione della collettività la sua opera e l'esperienza maturate nel corso del mandato appena terminato".



"Il candidato a sindaco Giorgio Daniele - dichiara Feniello -, persona seria, preparata ed onesta, qualora eletto sarà in grado di guidare con professionalità ed imparzialità la prossima amministrazione coreglina, anche grazie alla collaborazione dei cittadini e dei componenti della sua squadra appena formata scelti con cura dallo stesso tra i tanti cittadini onesti e volenterosi di mettersi in gioco per il bene comune e per contribuire alla crescita, in ogni suo aspetto, del comune di Coreglia Antelminelli. Una squadra davvero innovativa formata da tanti ragazzi giovani ( un vero rinnovamento), seri, onesti, preparati, legati al territorio in cui vivono i quali hanno scelto di scendere in campo per impegnarsi personalmente nella cura e valorizzazione del territorio senza delegare altri che, in passato, li hanno delusi".



"Coreglia ha bisogno di un rinnovamento - conclude -. Pertanto porgo a Giorgio Daniele e alla sua squadra i miei più sentiti auguri, affinché il loro progetto abbia il meritato successo per un rinnovamento e un nuovo inizio (Voltiamo Pagina). A loro va il mio personale sostegno e quello degli amici di Coreglia".