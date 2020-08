Mediavalle : coreglia antelminelli



Frazione per frazione, casa per casa: parte il "tour" di Marco Remaschi

venerdì, 28 agosto 2020, 16:00

Inizia la campagna elettorale sul territorio da parte di Marco Remaschi, candidato a sindaco di Coreglia Antelminelli per le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre, e dei candidati al consiglio comunale con la lista civica Unione democratica per Coreglia.

Il primo incontro con i cittadini sarà a Tereglio, lunedì 31 agosto, alle 21 in località Bolla, nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale. "Sarà un percorso frazione per frazione, casa per casa, quello che mi vedrà impegnato, insieme con i dodici candidati della mia squadra, per le prossime settimane - spiega Marco Remaschi -. Gli incontri con i cittadini partiranno da Tereglio, per poi proseguire nelle altre frazioni e nelle altre parti del territorio. L'obiettivo è duplice: da una parteascoltare i cittadini e raccogliere le loro istanze, dall'altra raccontare il nostro programma, i punti di forza della mia amministrazione qualora dovessi venire eletto sindaco della mia comunità, i progetti avviati che vogliamo concludere, i progetti nuovi che vogliamo realizzare".

Dopo Tereglio, sarà la volta di Lucignana: qui l'appuntamento è per mercoledì 2 settembre, alle 21, nella piazza del paese. Sempre nella stessa settimana, poi, ci sarà l'incontro con gli abitanti di Ghivizzano: venerdì 4 settembre, sempre alle 21, a Ghivizzano Castello nella piazzetta in via David Camilli. Nelle settimane successive gli incontri si sposteranno nelle altre frazioni e nelle altre parti del territorio comunale: calendario, orari, aggiornamenti e notizie si possono trovare sui canali social di Marco Remaschi e sul sito www.marcoremaschi.it.