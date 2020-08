Mediavalle



Gianluca Bocchino si presenta: “Sono un uomo di partito al servizio della gente, tra la gente”

martedì, 25 agosto 2020, 15:26

di simone pierotti

Tra i candidati al consiglio regionale per la Lega, c’è anche Gianluca Bocchino, in rappresentanza della Valle del Serchio assieme a Yamila Bertieri. Per il consigliere di minoranza di Pescaglia, una bella opportunità che lui ha accettato con orgoglio.

“Io mi sono sempre dichiarato un uomo di partito – esordisce Bocchino - e quando il Commissario provinciale Andrea Recaldin mi ha chiamato avallando la proposta del commissario di sezione Mediavalle e Garfagnana Luigi Pellegrinotti per verificare la mia disponibilità, ho risposto "presente". La mia candidatura in realtà è il frutto delle tante persone che giornalmente sono impegnate nel nostro territorio a portare avanti istanze e progetti a cuore dei cittadini”.

Abbiamo chiesto a Bocchino di presentarsi agli elettori. “Ho 49 anni e sono sposato con Rebecca, ho due figlie, Rachele di 26 anni e Maddalena di 18. Mia figlia Rachele mi ha reso nonno da circa tre anni di uno splendido nipotino, Sebastiano. Sono nato a Lucca dove ho abitato nel centro storico per 23 anni, poi mi sono sposato e mi sono trasferito a San Martino in Freddana nello splendido comune della Mediavalle Pescaglia dove dal 2019 sono consigliere di minoranza”.

Bocchino, nella vita quotidiana, è uno stimato professionista svolgendo l’attività di podologo in vari ambulatori della Lucchesia e della provincia di Pistoia: un grande impegno che tuttavia non lo spaventa e non gli ha impedito di dedicarsi alla politica. “Le responsabilità non mi fanno paura, sono diventato padre molto giovane, mi sono rimboccato le maniche, ho fatto ogni tipo di lavoro che mi si è presentato e sono riuscito con grossi sacrifici a conciliare famiglia, lavoro e studi, riuscendo a laurearmi”.

Quando nasce l’esperienza con la Lega? “Mi sono iscritto alla Lega nel 2015 dove sono stato per tre anni membro del direttivo sezione di Lucca. Nel 2017 mi sono candidato alle elezioni comunali ottenendo un buon esito, risultando terzo come preferenze nella lista della Lega. Nel 2019 mi sono presentato alle elezioni comunali nel mio comune di Pescaglia, nonostante la sconfitta sono risultato il candidato con più preferenze della lista "Prima Pescaglia". Insieme al mio gruppo, grazie anche al capogruppo Pietro Tosi, ai colleghi Mauro Santini e al giovane Simone Pizzi stiamo facendo un ottimo lavoro, presentando mozioni, interpellanze e interrogazioni tutte a favore dei nostri cittadini e del nostro territorio”.

Quali sono i tuoi auspici per l’imminente tornata elettorale per la Regione? “Personalmente ho avvertito fin da subito un senso di felicità ma anche di responsabilità e sono comunque orgoglioso dell’opportunità che il partito mi sta dando. Da questa tornata elettorale, riprendendo una frase che ho fatto mia “Fra la gente per la gente" spero di portare il mio contributo in termini numerici per favorire la vittoria finale della nostra candidata a Governatore della Toscana Susanna Ceccardi”.