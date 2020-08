Mediavalle : piano di coreglia



Giorgio Daniele presenta la squadra: "Vogliamo dare nuova dignità a Coreglia"

venerdì, 28 agosto 2020, 19:51

di tommaso boggi

Partita finalmente la campagna elettorale delle amministrative di Coreglia con Giorgio Daniele e i suoi candidati di "Rialziamo la testa INSIEME" che, al bar "Da Pino" a Piano di Coreglia, hanno presentato ufficialmente la loro lista, la prima delle tre in corsa per il comune a compiere questo passo in una tornata elettorale anomala nel post lockdown da Covid-19.



Il candidato sindaco ha sin da subito chiarito come la sua lista sia composta da persone di orientamenti politici differenti coesi dietro un obiettivo: "Noi siamo liberi, civici uniti da un comune denominatore ovvero dare una nuova dignità al nostro paese" ha affermato Daniele, passando poi a parlare della lista legata all'attuale amministrazione, che il candidato ha affermato di non considerare né come avversari né come nemici ma come semplici "competitor".



Riguardo alla lista guidata dall'assessore regionale uscente Marco Remaschi Giorgio Daniele ha parlato di come i suoi membri siano in buona parte membri dell'attuale amministrazione e delle istituzioni, gli stessi che, secondo il candidato, hanno portato il comune di Coreglia a compiere svariati errori: "Nella lista che si identifica nell'amministrazione uscente molti sono amministratori al momento in carica - ha affermato Giorgio Daniele - mentre per molti anni il loro candidato è stato un membro delle istituzioni, mi sorge quindi un dubbio: allora le colpe, e l'attuale amministrazione ne ha tante, sono solo del sindaco uscente?" ha commentato caustico il candidato.



Daniele si è quindi brevemente soffermato sulla questione del campo da calcio a Ghivizzano che da anni infiamma il dibattito politico del paese: "A 5 anni dall'inizio dei lavori ci ritroviamo coi lavori ancora in corso ed un pericoloso contenzioso per oltre un milione e mezzo di euro in tribunale, questa è un'opera incompiuta per la quale dovremo per forza trovare una soluzione e che porterà via inevitabilmente risorse" ha concluso il candidato.



Di seguito la lista dei candidati della lista "Rialziamo la testa INSIEME": Carmen Togneri, classe 1998, laureanda a breve in scienze infermieristiche, da sempre impegnata nel mondo del volontariato; Silvia Bonini, classe 1978, ragioniera, impiegata amministrativa presso un ente locale con precedenti esperienze contabili e amministrative in varie aziende private; Diego Papi, classe 1996, geometra, libero professionista; Tania Verona, classe 1972, collaboratrice scolastica precaria della scuola, impegnata nella Pro Loco e nell'associazionismo locale; Giulio Simonelli, classe 1964, manager, dirigente di importanti aziende internazionali, membro di CDA, appassionato di sport estremi ed ex allenatore della nazionale di Capo Verde sport estremi; Alessandro Puccini, classe 1961, sottufficiale esercito italiano, 1° luogotenente, da poco in pensione, cavaliere al merito della Repubblica; Vanessa Nannini, classe 1975, impiegata, in azienda di famiglia, per molti anni rappresentante in vari organi scolastici, componente di varie associazioni ed in particolare nella locale Pro Loco; Pietro Frati, classe 1966, dipendente di primaria azienda cartaria, esperienza di amministratore in provincia e in vari enti locali, membro di diverse associazioni; Matilde Gambogi, classe 1945, insegnante scuola media inferiore da alcuni anni in pensione, scrittrice, membro attivo di molte associazioni culturali, ricreative, ambientali; Andrea Marchetti, classe 2001, giovanissimo, appena diplomato scuola media superiore, amante di arte, cultura, turismo, ambiente, portatore di idee ed energia; Domenico Toti, classe 1985, farmacista, collaboratore di farmacie di famiglia, esperto informatico, musicista; Piero Taccini, classe 1954, sottufficiale dell'Arma dei carabinieri da alcuni anni in pensione, già amministratore comunale, appassionato di rally.



Foto di Loreno Bertolacci

