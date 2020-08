Mediavalle



Giovanna Marsili: è lei la candidata sindaco per "Cambiamo! Coreglia"

sabato, 22 agosto 2020, 15:15

Anche una donna nella sfida a tre per una poltrona da sindaco a Coreglia Antelminelli. Sarà Giovanna Marsili la candidata di "Cambiamo! Coreglia" alla carica di primo cittadino durante le prossime elezioni amministrative.

I consiglieri



Questa la sua squadra (candidati consiglieri): Roberto Andreotti, professione blogger; Luigi Zaccaria, professione geotecnico; Davide Vanni, professione operaio forestale; Sabrina Bertolaccini, professione operaia; Lucia Toni, professione operaia; Silvio Lunardi, professione autista; Sandra Favetti, professione pensionata; Roberto Santi, professione operaio settore del legno; Anna Simonini, professione casalinga

Programma elettorale

Tre i punti focali: politiche sociali (con particolare attenzione a bambini, giovani e anziani); il territorio (con particolare attenzione a viabilità, interventi per criticità e turismo); gestione delle risorse finanziarie (controllo delle spese correnti per evitare dissesti in un prossimo futuro, far luce sul passato, corretta redistribuzione di tutte le risorse a disposizione e dei fondi in arrivo a livello nazionale che europeo".

Politiche sociali:



Bambini:



- Costituzione di spazi adeguatamente attrezzati e con personale qualificato a disposizione di quelle famiglie che hanno un orario di lavoro lungo, e che non rimane coperto da quello scolastico;

- Garantire un pasto ad ogni bambino in età scolastica;

- Consultorio per quelle famiglie che hanno figli con problematiche particolari.



Giovani:



- Individuare spazi comuni in cui i giovani possono incontrarsi e discutere con personale adeguato, delle loro specifiche problematiche;

- Fornire un supporto ai ragazzi che mostrano carenze nell'apprendimento.

Individuare altri spazi in cui i giovani possono intrattenersi o esercitare attività ricreative e sportive;

- Fornire un adeguato supporto di formazione informatica.



Anziani:



- Integrare i servizi di assistenza già forniti a livello regionale con offerta di assistenza anche psicologica e di intrattenimento.

"Per realizzare questi progetti - afferma la lista - si prevede una stretta collaborazione tra il personale del comune e i volontari delle associazioni private che dovranno agire di comune accordo e dividersi le varie competenze. Di contro l'amministrazione comunale mette a disposizioni delle Associazioni spazi e calendari di incontri in cui si possono discutere insieme problematiche e individuare obiettivi comuni".



Il territorio



Viabilità:



- Provvedere ad una corretta manutenzione delle strade soprattutto in quelle delle frazioni ad oggi troppo trascurate;

- Progettare un nuovo sistema di collegamenti integrando il servizio pubblico con quello privato a tariffe fisse, al fine di rendere possibile la mobilità dei cittadini senza dover necessariamente servirsi della propria vettura privata.



Interventi per le criticità:



- Redigere una mappatura di tutte le criticità soprattutto per quanto riguarda il dissesto idrogeologico e pretendere fondi adeguati dalla Stato e dalla Regione.



Turismo:



- Incentivare e sovvenzionare ogni iniziativa privata a carattere turistico come manifestazioni, fiere, mercatini con prodotti locali e ........ i Magnifici Presepi, vanto di tutti i Coreglini.



"L'impegno del comune - afferma a tal proposito la lista - è di mettere a disposizione tutto il patrimonio logistico disponibile al fine di farne usufruire tutti i cittadini per le attività che meglio li rappresentano".

Gestione delle risorse finanziarie

"L'analisi finanziaria è pane per i nostri denti! - conclude la lista - abbiamo a disposizione professionisti preparati e qualificati che possono individuare e superare le difficoltà evidenti in cui ora l'amministrazione comunale versa. La redistribuzione e l'accesso ai fondi nazionali e sovranazionale dovrà essere uno dei nostri più importanti impegni al fine di consolidare, espandere o far nascere nuove iniziative imprenditoriali di cui il territorio ha estremo bisogno per incrementare i livelli occupazionali. Il nostro impegno per sollecitare Stato e Regione al fine di accedere a tutte le sovvenzioni previste anche con i piani europeo dovrà essere centrale e non sarà mai messo in secondo piano".