Incendi boschivi: vietato accendere fuochi fino al 13 settembre

martedì, 25 agosto 2020, 17:53

Il segretario provinciale del trasporto pubblico locale del sindacato Ugl/Autoferrotranvieri di Lucca, ma anche coordinatore della Toscana Nord sempre per la medesima categoria Ugl/Autoferrotranvieri, Cipriano Paolinelli, esprime preoccupazione per quanto riguarda l'approssimarsi dell'apertura delle scuole prevista per il 14 settembre

martedì, 25 agosto 2020, 15:26

Tra i candidati al consiglio regionale per la Lega, c’è anche Gianluca Bocchino, in rappresentanza della Valle del Serchio assieme a Yamila Bertieri. Per il consigliere di minoranza di Pescaglia, una bella opportunità che lui ha accettato con orgoglio

martedì, 25 agosto 2020, 13:46

Conosciuta ed apprezzata nella Mediavalle, dove è nata e cresciuta, a Lucca città, dove ha vissuto a lungo e attualmente risiede, e in Versilia, dove ha trascorso alcuni anni della propria vita, Annamaria è determinata nella scelta di correre a fianco di FDI alla conquista della Regione

lunedì, 24 agosto 2020, 14:33

Incidente stradale questa notte verso le 02.00, in località Piaggione, nei pressi di Anchiano, dove una vettura che procedeva verso Bagni di Lucca, ha invaso improvvisamente la corsia opposta andando a sbattere contro un furgone che procedeva in senso inverso

lunedì, 24 agosto 2020, 12:07

Arriva anche dal capogruppo di minoranza del comune di Barga Francesco Feniello il sostegno alla candidatura a sindaco di Giorgio Franco Daniele per le prossime elezioni amministrative nel comune di Coreglia

lunedì, 24 agosto 2020, 09:52

Italia Viva, nelle elezioni per il comune di Coreglia Antelminelli, sostiene la candidatura di Marco Remaschi a sindaco e la lista da lui presentata. Per consigliere comunale Italia Viva chiede una preferenza per il suo candidato: Gianni Berni, operaio