Mediavalle



Incidente nella notte, tre feriti: una donna ricoverata d'urgenza a Cisanello

lunedì, 24 agosto 2020, 14:33

di gabriele muratori

Incidente stradale questa notte verso le 02.00, in località Piaggione, nei pressi di Anchiano, dove una vettura che procedeva verso Bagni di Lucca, ha invaso improvvisamente la corsia opposta andando a sbattere contro un furgone che procedeva in senso inverso. Un impatto frontale e violento, che ha richiesto l'invio tre ambulanze per soccorrere i tre feriti, di cui il conducente dell'automobile e i due sul furgone, un uomo e una donna.



Croce Verde di Ponte a Moriano e Misericordia di Borgo a Mozzano hanno portato i due uomini al pronto soccorso del San Luca e non sarebbero in grave pericolo, mentre la donna è stata trasportata all'ospedale di Cisanello dall'ambulanza della Misericordia di Lucca per le sue condizioni più serie.