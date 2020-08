Mediavalle



Maltempo in Valfreddana, impegno straordinario del Consorzio

martedì, 18 agosto 2020, 17:08

Giornata di impegno straordinario per il Consorzio 1 Toscana Nord, alle prese con le intense precipitazioni che si sono abbattute in mattinata sulla Piana di Lucca. Il sistema idraulico, formato da fossi e canali, ha sostanzialmente retto su tutto il territorio; nonostante le piogge che, soprattutto nell’area della Valfreddana, ha raggiunto picchi di oltre 100 millimetri caduti in una manciata di ore. I problemi più significativi si sono invece registrati a livello di fognature, con locali fenomeni di rigurgito all’altezza dei tombini: in questi casi, il Consorzio ha puntualmente inoltrato le segnalazioni agli Enti competenti.



I tecnici hanno quindi provveduto a perlustrazioni e sopralluoghi, in particolare sulle canalette irrigue. Griglie e cateratte sono state ripulite dal materiale di risulta, che rischiavano di produrre tracimazioni.



Per emergenze, il Consorzio ricorda che è attivo 24 ore su 24 il servizio di reperibilità al numero 348/8867459.