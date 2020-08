Mediavalle



Matilde Gambogi nella lista di Giorgio Daniele: "Coreglia ha bisogno di me"

sabato, 22 agosto 2020, 07:56

Dopo Piero Taccini e Giulio Simonelli, un'altra voce a sostegno della lista "Rialziamo la testa insieme" e del suo candidato a sindaco di Coreglia Antelminelli Giorgio Daniele: si tratta di Matilde Gambogi.



"Sono convinta - esordisce - che se volessi ricercare le motivazioni che mi hanno spinto oggi a far parte della lista civica "Rialziamo la testa insieme" dovrei risalire a quei momenti che mi spinsero a capeggiare la protesta per la soppressione del Giornale di Coreglia, a raccogliere le firme per il recupero dell'affresco della Madonna di Porta a Piastri, a scrivere ripetutamente lettere al sindaco per accelerarne l'iter, a girare per il paese con un megafono per invitare i cittadini a partecipare in massa all'assemblea pubblica, convocata al Teatro Bambi, che vergognosamente fu snobbata dal sindaco e dai suoi, a percorrere in lungo e largo le vie del paese per distribuire il numero 0 del Giornale di Coreglia, ad affiggere locandine di eventi e a curarne la realizzazione".



"Oggi - spiega - mi ritrovo nella lista di Giorgio Daniele che ha vissuto con me queste battaglie, sostenendomi e rincuorandomi nei momenti di maggior scoraggiamento e se dovessi chiedermi perché ho accettato, anche se dopo qualche comprensibile titubanza, l'invito a far parte della sua lista dovrei rispondere: perché Coreglia ha bisogno di me, del mio impegno, della mia tenacia, della mia capacità di "problem solving", ma soprattutto del mio amore per il paese e per tutto il suo territorio".



"Io so fare questo - sottolinea -, so impegnarmi senza risparmiarmi, so sognare ed immaginare progetti per Coreglia e per i suoi abitanti, che mai come in questo momento hanno bisogno di cambiare. La politica resta al di fuori del mio agire e del mio operato".



"Per concludere - conclude - mi piace riportare ciò che anni fa ebbi a dire in un mio scritto: "Ho voluto parlare dell'amore che legava mio padre e mia zia a Coreglia per convincere coloro che non vogliono capire come un paese e la sua gente possano conquistare anche persone che non sono native del luogo e che quindi non c'è niente di strano che questo meraviglioso senso di appartenenza ci faccia sentire a casa quando torniamo in questo paese, che per me è e sarà sempre la mia amata Coreglia".