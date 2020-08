Mediavalle



Regionali, Arturo Nardini scende in campo con "Italia Viva"

mercoledì, 19 agosto 2020, 08:22

Scende in campo con Italia Viva per le prossime regionali anche Arturo Nardini, volto noto della politica locale e provinciale con un passato nell'amministrazione del comune di Barga e a Palazzo Ducale sotto la bandiera dell'allora "L'Ulivo", esperienze durante le quali ha presieduto la commissione Infrastrutture e trasporti e quella per turismo, agricoltura, caccia e pesca. Ha ricoperto poi dal 2003 al 2005 l'assessorato della Comunità Montana Mediavalle del Serchio per agricoltura, caccia e pesca.



"Dopo sei anni - ha dichiarato Nardini in una nota - accetto una nuova sfida con il partito Italia Viva. In un momento particolarmente difficile nel nostro territorio, dobbiamo pensare a rilanciare il turismo, fonte principale di lavoro. Fiore all'occhiello di tutta la provincia sono le piccole e medie imprese del settore agroalimentare, il nostro obbiettivo è aiutare queste, creando un economia sostenibile, salvaguardando l'ambiente" ha concluso il candidato.