Mediavalle



Regionali, Lega: "Soddisfatti per candidature in Valle"

domenica, 9 agosto 2020, 16:11

Vista l'ufficialità delle candidature alla carica di consigliere regionale avvenuta ieri sera a San Vincenzo, il commissario della della Mediavalle e della Garfagnana Lega, Luigi Pellegrinotti, insieme a Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne, esprimono la propria soddisfazione per i nomi usciti in rappresentanza della Valle del Serchio.



"Gianluca Bocchino, dottore in podologia e consigliere comunale di Pescaglia, e Yamila Bertieri, consigliere comunale di Borgo a Mozzano - comunica Pellegrinotti - sono le due figure che meglio rappresentano il nostro territorio, sempre presenti alle iniziative del Carroccio intraprese nei vari comuni della sezione da me guidata".



"I due candidati sono i più votati in lista Lega alle ultime amministrative - concludono i due dirigenti -, Gianluca Bocchino é risultato il candidato più eletto con la percentuale del 11,35%, come la Bertieri che ha ottenuto un notevole numero totale di voti. Oltre ad essere contenti dei nomi da noi proposti, siamo sicuri del consenso elettorale che porteranno in ambito elle prossime ed imminenti elezioni regionali".