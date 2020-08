Mediavalle : coreglia antelminelli



Remaschi presenta la sua lista "Unione Democratica per Coreglia"

sabato, 22 agosto 2020, 18:26

Marco Remaschi ha deciso di raccogliere l'appello rivoltogli dagli oltre 500 cittadini che si sono mobilitati per chiedergli di ritornare a fare il sindaco di Coreglia Antelminelli. E lo ha fatto presentandosi con la lista Unione Democratica per Coreglia – Marco Remaschi Sindaco, che già nel 1996 e poi nel 2000 lo ha visto imporsi per due mandati consecutivi come primo cittadino del comune che da sempre segna il passaggio fra la Media Valle del Serchio e la Garfagnana. Un nome, quello della lista, che Remaschi ha dunque voluto riproporre ai cittadini di Coreglia, ma che si è rinnovato nel simbolo e nella grafica: un "cerchio bordato di verde, con la scritta "Marco Remaschi Sindaco" in rosso e verde, al centro su fondo bianco a forma di cuore stilizzato, la scritta "Unione Democratica" e sette stelle anch'esse stilizzate, in bianco, lungo il bordo superiore con fondo rosso e la scritta "Per Coreglia" lungo il bordo inferiore in bianco su fondo verde a forma di 3 montagne stilizzate" .

Un ritorno a casa, per Marco Remaschi, dopo l'importante esperienza che lo ha visto prima consigliere e poi assessore della Regione Toscana. Un'esperienza fatta di politica e di relazioni in ambito regionale e nazionale, con la quale il candidato sindaco intende oggi rafforzare la sua candidatura e, in caso di successo, la sua futura, rinnovata attività di sindaco.

Remaschi si presenta con una lista di 12 candidati al consiglio comunale: Carmen Ballistreri, 26 anni, barista; Gianni Berni, 50 anni, operaio; Riccardo Biagiotti 27 anni, libero professionista; Ivo Carrari, 39 anni, esperto in diritto del lavoro dei disabili (assessore uscente); Ferruccio Ercolini, 71 anni, pensionato del settore edile; Barbara Gonnella, 37 anni, architetto ERP Lucca (assessora uscente); Valentina Nutini, 35 anni, addetta alla gastronomia; Marco Regalati, 55 anni, addetto della grande distribuzione; Cinzia Salani, 60 anni, casalinga; Sabrina Santi, 49 anni, impiegata (assessora uscente); Andrea Viviani, 55 anni, operaio; Emilio Volpi, 64 anni, impiegato (consigliere uscente).

Sanità, scuola, difesa dei più deboli e degli anziani sono i principali punti programmatici di Unione Democratica per Coreglia, insieme con la tutela e la valorizzazione della storia e dell'ambiente e con la volontà di rendere più incisivo il ruolo di Coreglia nelle istituzioni

Nel presentare ufficialmente la lista e i candidati al consiglio comunale per l'Unione Democratica per Coreglia – Marco Remaschi Sindaco ha così motivato la sua decisione di candidarsi: "per' l'amore che mi lega a questa terra e con la convinzione di chi sa di avere accanto una squadra unita, forte e motivata e un gruppo ampio e variegato di sostenitori e amici". "Questa, per me – ha proseguito – è un'iniezione di fiducia e una spinta fortissima ad andare avanti, a creare nuove opportunità, nuovi stimoli e nuove occasioni di crescita per la nostra comunità, con l'obiettivo di riportare il nostro comune al centro della vita politica, culturale e turistica della Valle del Serchio e della provincia". Un riferimento non casuale, quello di Remaschi, proprio in relazione alle origini latine del nome del comune di Coreglia: "terra di scorrimento, luogo da cui si passa".

Infine, non poteva mancare un riferimento al suo legame con Altopascio, dove nel 2016 si è messo a disposizione di un gruppo di giovani e capaci che è riuscito a portare al governo del comune Sara D'Ambrosio, diventando lui stesso capogruppo in consiglio comunale.