Scontro fra tre auto sulla Lodovica: disagi al traffico

sabato, 8 agosto 2020, 17:46

di andrea cosimini

Incidente questo pomeriggio, intorno alle 16.40, sulla sp20 (via Lodovica), nel comune di Coreglia, con tre mezzi coinvolti. Sul posto due pattuglie della polizia locale, dirette dal comandante Marco Martini, per i rilievi, e una pattuglia dei carabinieri per la viabilità.



Tutta da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Da una prima, e ancora sommaria, ricostruzione, fatta dalle forze dell'ordine, pare che una delle auto abbia invaso la carreggiata opposta scontrandosi frontalmente con un'altra macchina e che, nel sinistro, sia rimasto coinvolto un terzo mezzo che sopraggiungeva.



Disagi al traffico: è stata chiusa momentaneamente la strada dal Ponte Lera al Ponte di Calavorno, sulla Lodovica. Il flusso è stato deviato sulla SR445 fino alla riapertura del tratto.



I sanitari si sono occupati delle condizioni degli occupanti.