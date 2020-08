Mediavalle : lucignana



Settembre alla libreria Sopra La Penna di Alba Donati

lunedì, 31 agosto 2020, 12:54

Libreria Sopra la Penna, il cottage letterario creato da Alba Donati nel borgo di Lucignana, ha riaperto il 23 maggio dopo l'incendio e dopo il lockdown. I visitatori, accolti secondo le normative anti-Covid, sono partiti da tutta Italia per scoprire e trascorre del tempo nel luogo dei libri più fiabesco che si possa immaginare.

Da maggio la Libreria è entrata sotto l'ala protettiva di Fenysia, diventando così parte importante dell'associazione culturale che organizza corsi di scrittura, lettura, editoria, giornalismo e molto altro.

"Sono state emesse più di mille tessere tra fine maggio e fine agosto - racconta il presidente di Fenysia, Pierpaolo Orlando - segno evidente di un desiderio che esisteva e che Libreria Sopra la Penna ha realizzato."

Adesso parte il progetto "Librai per un giorno". Alba Donati inviterà persone che hanno a che fare con il vasto mondo dell'editoria e della lettura - traduttori, scrittori, attori, giornalisti, uffici stampa - a fare per un weekend i librai nel cottage di Lucignana. Ognuno di loro, con i propri libri amati, proporrà ai visitatori nuovissimi, nuovi e vecchi titoli, secondo il principio di condivisione che ha determinato la nascita di questo luogo e di questo progetto.

"Tutto è nato una notte d'inverno con un crowfunding - dice Alba Donati - ed è dunque giusto che si continui sulla strada del passaparola, della condivisione e dello scambio."

Sarà Chiara Dino, giornalista delle pagine culturali del Corriere Fiorentino, a iniziare sabato 5 e domenica 6 settembre. Lettrice appassionata sin da ragazza, prima di approdare al giornalismo la libraia l'ha fatta sul serio, a Palermo, dove è nata, e dove ha contribuito. all'apertura della grande libreria di Elvira Sellerio di via La Farina, che ora purtroppo non c'è più.

Ilide Carmignani, traduttrice di autori come Sepúlveda, Bolaño e García Márquez e curatrice del ciclo di incontri sulla traduzione letteraria del Salone Internazionale del libro di Torino, sarà in libreria il 13 settembre, pronta a consigliare il meglio della letteratura latinoamericana.

Il 19 e 20 settembre sarà la volta di Tina Guiducci, da vent'anni ufficio stampa della Milanesiana di Elisabetta Sgarbi, e da qualcuno in più firma della pagina culturale di Gazzetta di Mantova. Lettrice raffinata e intuitiva metterà la sua esperienza al servizio dei lettori che raggiungeranno Lucignana.

Il 26 settembre alle ore 15.00 si chiuderà settembre, e l'estate, con un tè. Ma non un tè qualsiasi. Nel primo pomeriggio ci sarà infatti la riunione del neonato gruppo di lettura "Lettrici e lettori Sopra la Penna", attorno al libro Miss Austen di Gill Hornby, edito da Beat e tradotto da Alessandro Zabini.

Durate la conversazione sarà dunque servito un tè verde, in perfetto stile Jane, con cupcakes e biscotti fatti dalle mani, anch'esse fatate, di Anna Orvieto, ex violoncellista del Maggio con la passione della cucina, amori che ha ben sintetizzato nel nome del suo catering: "Musica nuova in cucina." A Jane Austen, che adorava il lime, ha dedicato anche una marmellata con pere, lime e cannella. Solo e rigorosamente per la Libreria sopra la Penna.



Libreria sopra La Penna, Lucignana (Lucca) Prenotazione obbligatoria. Telefonare o mandare un messaggio whatsapp al numero 347 7251771. Per informazioni consultare la pagina FB.