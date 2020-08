Mediavalle



Trasporto pubblico e scuole, i dubbi di Paolinelli (Ugl)

martedì, 25 agosto 2020, 17:53

Il segretario provinciale del trasporto pubblico locale del sindacato Ugl/Autoferrotranvieri di Lucca, ma anche coordinatore della Toscana Nord sempre per la medesima categoria Ugl/Autoferrotranvieri, Cipriano Paolinelli, esprime preoccupazione per quanto riguarda l'approssimarsi dell'apertura delle scuole prevista per il 14 settembre.



"In maniera particolare - spiega - per come sarà organizzato il trasporto studenti sui bus di linea. Dovendo, giustamente, rispettare le regole Covid-19 a tutela degli utenti e dei conducenti, come si riuscirà a portarli tutti a destinazione e riportali poi a casa al solito orario? Siamo alla fine di agosto, mancano tre settimane circa e ad oggi non si sa ancora nulla, non c'è ancora un modo, un criterio, una strategia da parte di nessuno... né dagli istituti scolastici, né dalle istituzioni locali né tanto meno dalla Regione Toscana che, forse, in questo momento è più impegnata per la campagna elettorale che per i problemi della popolazione".



"Mi auguro quindi che - conclude -, vista l'importanza della cosa e visto il poco tempo rimasto a disposizione, si possa trovare a breve tra istituti scolastici, istituzioni, aziende di trasporto pubblico locale e sindacati di categoria una soluzione per far sì che nel pieno rispetto delle regole, nella e per la tutela di tutti, si riesca a partire con il piede giusto, il più organizzati possibile, per poter così assicurare e garantire a tutti gli studenti, gli utenti e i pendolari un trasporto pubblico efficiente senza doversi trovare a disagi e in piacevoli situazioni".