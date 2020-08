Mediavalle : coreglia antelminelli



Vanessa Nannini con Giorgio Daniele: “Perché adesso serve cambiare”

domenica, 30 agosto 2020, 18:24

Vanessa Nannini ha deciso di scendere in campo per le prossime elezioni amministrative nel comune di Coreglia con la lista civica "Rialziamo la testa - Insieme" che vede Giorgio Daniele candidato sindaco.



"Nelle settimane scorse - esordisce -, sulla spinta di amici concittadini come me profondamente delusi dagli ultimi anni di amministrazione del nostro comune, ho deciso di accettare questa candidatura al fianco dell’amico Giorgio Daniele, un candidato a sindaco che sicuramente con la propria autorevole candidatura ha saputo risvegliare e scuotere l’interesse per chi, come me, ha sentito maturare nel tempo l’esigenza di cambiare".

"La mia candidatura - spiega -, che ovviamente trova stimolo nella deficitaria gestione e nelle varie vicende susseguitesi nel comune negli ultimi anni, a cui non voglio ulteriormente aggiungere scontate e già da più parti ricordate considerazioni negative, non è sicuramente una candidatura contro qualcuno o qualcosa, bensì è una candidatura per qualcosa, per una comunità, per un territorio che merita una nuova proposta, slegata dagli ormai consolidati equilibri incancreniti degli ultimi decenni, che hanno portato il comune di Coreglia in una situazione di stallo e di marginalità nella Valle del Serchio".

"Il nostro è un territorio - sottolinea - che ha nelle proprie frazioni tutte le potenzialità per far innamorare chi lo abita e chi lo visita, mentre negli ultimi anni è rimasto avvolto in un torpore cupo, stantio e senza particolari prospettive per il futuro. Durante le mie attività lavorative, di associazione Pro Loco e di vita vissuta, ho avuto modo di rendermi conto che i nostri borghi raccolgono fra le loro antiche mura tante ricchezze naturali, storiche, artistiche ma non solo, anche ricchezze fatte di associazioni paesane, di operosità e di tanta voglia di tornare ad essere protagonisti nel proprio territorio per il proprio territorio".

"Ecco allora - afferma - che non ho potuto far altro che rispondere con un si alla mia candidatura, dettato da tutto questo che ho vissuto in prima persona e da tutto quello che mi ha detto il cuore, mettendo in campo il mio impegno e la mia determinazione in una lista di rinnovamento, senza protagonismi, ed animata dalla comune voglia di far riconquistare a questo comune, passo dopo passo, la credibilità, il rispetto e la stima che la sua gloriosa storia ci racconta".

"In questi anni - conclude - la comunità coreglina, nelle svariate vicende delle diverse frazioni, ha più e più volte lanciato come una richiesta di aiuto, di un segnale di speranza e di rinnovata positività, adesso è il momento di provare a dare risposta a tutto questo, e la risposta non può che essere una: Rialziamo la testa! Si, ma facciamolo insieme!"