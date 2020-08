Mediavalle : coreglia antelminelli



Zucconi (FdI): "Remaschi fa il gioco dei quattro cantoni"

giovedì, 20 agosto 2020, 10:11

Il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo Zucconi commenta le dimissioni da consigliere comunale di Altopascio dell'assessore regionale Marco Remaschi e la sua ormai prossima candidatura a sindaco di Coreglia.



"Un comportamento difficilmente accettabile, anche se abituale nel PD - afferma Zucconi -, quello dell'assessore regionale uscente Marco Remaschi, che si è dimesso dalla carica di consigliere comunale di Altopascio per essere così 'libero' di candidarsi alla carica di sindaco del comune di Coreglia Antelminelli".



"Un gesto alla disperata ricerca di una poltrona - incalza - che avrà sicuramente lasciato con l'amaro in bocca tutti coloro che lo avevano sostenuto e votato, insieme al Pd, nel 2016. Proprio quel Pd che poi, in vista della tornata elettorale di settembre, non lo ha più voluto, costringendolo - per paura di perdere la poltrona - a rifugiarsi altrove".



"Insomma - conclude l'onorevole -, un giro di valzer degno dei salotti di Vienna, che fa pensare al gioco dei quattro cantoni: lasciata una 'sede' se ne cerca subito un'altra per non rimanere scoperti. Forse è arrivata l'ora che i cittadini, anche quelli di Coreglia, facciano capire a questi fenomeni del trasformismo che non ci stanno più ad essere considerati pedine nel gioco delle quattro poltrone".