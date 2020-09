Mediavalle : coreglia antelminelli



A Lucignana il mercatino dell'artigianato

martedì, 1 settembre 2020, 14:34

Attesissima prima edizione per il Mercatino dell'artigianato 2020 a Lucignana, organizzato con il patrocinio della Pro Loco di Coreglia Antelminelli e che si svolgerà per le vie del paese dalle ore 10 alle 18: in aggiunta alla presenza di artisti e artigiani saranno organizzate anche visite al Romitorio di S. Ansano, e si avrà anche la possibilità di visitare la Mostra Archelologica curata dal gruppo Mineatologico di Fornaci di Barga. All’interno del paese saranno presenti numerosi punti di ristoro e sarà garantito il rispetto delle norme anti covid-19; gli organizzatori ricordano che in caso di pioggia l’evento sarà rimandato a data da destinarsi, e per eventuali informazioni il numero da contattare è 347 868 3218 (Simone).