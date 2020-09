Mediavalle



Alberto Veronesi: "Necessario coinvolgere l'intera provincia lucchese in un grande progetto culturale"

domenica, 6 settembre 2020, 08:23

Alberto Veronesi, candidato PD al consiglio regionale nella circoscrizione Lucca Versilia, ha incontrato ieri a Bagni di Lucca Ilaria Del Bianco, presidentessa de i "Lucchesi nel Mondo". "Un'associazione," esordisce Veronesi, "nata nel 1968, che fin dall'inizio si è occupata di curare l'accoglienza di quanti rientravano a Lucca in visita alle famiglie, favorendo gli incontri con le autorità cittadine. Conosco Ilaria da diversi anni, insieme andammo a Londra nel 2015 in occasione di una iniziativa del turismo promossa da Toscana Promozione e dall'Ambasciata Italiana a Londra. Oggi, a margine del Concerto dell'Ensemble di Sassofoni "SaxOffLimits" nel "Frutteto" della famiglia di Vincenzo Giuliani, dopo la cerimonia per l'inaugurazione di 5 monumenti al cimitero inglese di Bagni di Lucca, abbiamo parlato della necessità di coinvolgere l'intera provincia lucchese in un grande progetto culturale, di rilancio della identità di questa provincia."

E continua "L'Associazione Lucchesi nel Mondo, ad oggi, oltre a curare tutte le attività che interessano l'emigrazione dei lucchesi nel mondo, gestisce e valorizza il Museo allestito e organizzato nella "Casa dei Puccini" in frazione Celle del Comune di Pescaglia, al fine di svilupparne la conoscenza come luogo di memoria e per renderlo un riferimento di attività musicali e di promozione culturale oltre a meta di attività turistiche per la valorizzazione dei "luoghi pucciniani"".

E conclude con una proposta di cui ha sottolineato l'importanza già diverse volte: "Con Ilaria, ci siamo trovati d'accordo sul bisogno di creare ensemble stabili e continuativi che creino offerta culturale tutto l'anno. Non solo nella musica ma anche nel balletto e nella prosa. Sarebbe un traguardo importantissimo, questo, per il territorio lucchese, su cui bisogna investire con impegno e intelligenza."