Bertieri (Lega): "Alcune scuole chiuse per la mancata nomina dei supplenti annuali"

venerdì, 18 settembre 2020, 07:57

Questa sera, alle ore 21, assieme ai suoi preziosi candidati, Giorgio Daniele chiuderà, in piazza IV Novembre a Ghivizzano, la campagna elettorale per l'elezione a sindaco del proprio comune, Coreglia Antelminelli

giovedì, 17 settembre 2020, 18:01

Aperitivo in piazza, nel cuore di Coreglia, per la chiusura della campagna elettorale di Marco Remaschi sindaco e dei dodici candidati della lista che lo sostiene, Unione democratica per Coreglia

giovedì, 17 settembre 2020, 17:56

Continua il terremoto in casa Pd. Altri 50 iscritti hanno deciso di non rinnovare o di restituire la tessera del Partito Democratico. È quello che è avvenuto nei circoli Pd di Montecarlo, Vagli, Piazza al Serchio, Minucciano e Barga

giovedì, 17 settembre 2020, 15:08

Politiche della montagna, vivibilità del territorio, decoro urbano, lavori pubblici e infrastrutture: sono queste le deleghe che Marco Remaschi terrà per sé, nel caso di elezione a sindaco. Un impegno che il candidato della lista Unione democratica per Coreglia va ripetendo da giorni, anche in occasione dei tanti incontri pubblici frazione per frazione,...

giovedì, 17 settembre 2020, 13:00

Chiusura con il botto per la campagna elettorale del candidato al consiglio regionale Fabrizio Giovannini che, domani, venerdì 18 settembre, organizza due eventi per incontrare gli elettori sia in Media Valle che in Garfagnana

giovedì, 17 settembre 2020, 07:59

Grande successo per l'incontro elettorale a Piano di Coreglia del candidato a sindaco del comune Giorgio Daniele e la sua lista "Rialziamo la testa - Insieme". Più di 100 persone sono accorse per ascoltare il programma dei candidati della lista civica in corsa per le ormai imminenti votazioni