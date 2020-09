Mediavalle



Bimbo positivo alle scuole elementari di Piano di Coreglia

mercoledì, 30 settembre 2020, 14:36

Bambino positivo al Covid-19 nella scuola elementare di Piano di Coreglia: l’Asl, sentito l’istituto comprensivo, ha provveduto a mettere in quarantena i compagni di classe (una ventina), gli insegnanti e tutti coloro che hanno avuto un contatto diretto con il bimbo così da contenere la diffusione del Coronavirus sul territorio.



Lo dice il sindaco, Marco Remaschi, che questa mattina è stato informato dal dipartimento igiene e prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Nord-ovest. “Abbiamo subito attivato tutte le procedure previste dall’Asl, con l’obiettivo di tranquillizzare i genitori e il personale scolastico (docente e non) e gestire la situazione nel miglior modo possibile, il tutto in accordo con la dirigente scolastica - spiega Remaschi -. È comprensibile che le famiglie si preoccupino, ma è opportuno che sappiano che tutti gli organi preposti stanno lavorando per contenere la diffusione del contagio e per garantire la massima sicurezza alla comunità. Sempre in un’ottica di sicurezza, tra l’altro, abbiamo deciso di far partire il servizio mensa a Piano di Coreglia il 19 ottobre. Il 5 ottobre la mensa inizierà negli altri istituti scolastici e il 12 alle medie, così come già concordato”.

