Mediavalle : calavorno



Con l'auto contro un albero, grave una donna

mercoledì, 9 settembre 2020, 16:10

Incidente questa mattina sulla via Nazionale, in località Calavorno, nel comune di Coreglia Antelminelli. Una donna sui 70 anni, forse per un malore, è finita con la sua auto contro un albero.



La chiamata di soccorso è arrivata al centralino del 118 alle 7.40. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Barga e un'ambulanza proveniente dalla sede di Pian di Gioviano. La donna è stata portata in codice rosso all'ospedale San Luca di Lucca.