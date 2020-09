Mediavalle



Coreglia, Daniele perde solo di 54 voti: "Orgoglioso del risultato"

martedì, 22 settembre 2020, 12:21

di tommaso boggi

Il candidato sindaco della lista civica "Rialziamo la testa - Insieme", Giorgio Daniele, commenta a caldo la sconfitta alle amministrative di Coreglia Antelminelli per solamente 54 voti rispetto al vincitore Marco Remaschi.



"Il primo commento - afferma - è un complimento a Remaschi e alla sua squadra, che ha vinto. Mi unisce un percorso di 30 anni e quindi va a lui e al suo gruppo il mio riconoscimento: 54 voti sono veramente una differenza minima e dispiace, ma sono orgoglioso del risultato portato a termine. Non ho vinto, ma ho "vinto" nell'aver messo insieme un gruppo di giovani che si spera saranno la futura classe politica di Coreglia ì, assieme ai giovani in lista con Remaschi".



"Io spero -conclude - che, così come io affermai che sarei stato il sindaco di tutti e 12 i consiglieri, anche Remaschi raccolga queste parole e le faccia sue".