Coreglia, Remaschi non va alla tv di Marcucci: salta il confronto tra candidati

mercoledì, 16 settembre 2020, 10:49

Domenica 27 settembre dalle ore 9:30 la Pro Loco di Coreglia Antelminelli presenterà l’escursione naturalistica “Ammirando l'Appennino da Piazzana”, con ritrovo nel parcheggio del ristorante “Da Beppe” a Piastroso

martedì, 15 settembre 2020, 15:00

Una tassazione agevolata per le attività commerciali e ampliamento gratuito del suolo pubblico (per la bella stagione) per tutti gli esercizi di apertura al pubblico presenti sul territorio comunale: è questa la doppia proposta di Marco Remaschi, candidato a sindaco per le elezioni comunali di Coreglia

martedì, 15 settembre 2020, 08:17

Si sono svolti con successo i due incontri per il "no" al referendum costituzionale, promossi dal Comitato per l'attuazione della Costituzione della Valle del Serchio

martedì, 15 settembre 2020, 08:12

Tanti i coreglini che ieri sera sono scesi in piazza ed hanno manifestato apprezzamento per Giorgio Daniele e la sua lista. Tanta la voglia di "Rialzare la Testa"

domenica, 13 settembre 2020, 19:26

E' una bocciatura senza appello quella del consigliere di minoranza, nonché capogruppo di "Un futuro per Coreglia", Piero Taccini all'operato dell'amministrazione Amadei in questi dieci anni

sabato, 12 settembre 2020, 15:14

Riparte la scuola a Coreglia Antelminelli, dove il 100 per 100 degli istituti (scuole materna di Calavorno e Coreglia; scuole elementari di Coreglia, Piano di Coreglia e Ghivizzano e scuola media di Ghivizzano) è totalmente a norma, moderno, nuovo e sicuro