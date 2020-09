Mediavalle



Coreglia, Simonini (Cambiamo!) dopo il voto: "Per noi era importante esserci"

martedì, 22 settembre 2020, 12:36

di tommaso boggi

Simone Simonini, coordinatore provinciale di “Cambiamo! Con Toti", commenta a caldo il risultato delle elezioni amministrative a Coreglia Antelminelli, dove la candidata di "Cambiamo! Coreglia", Giovanna Marsili, è arrivata terza accumulando 158 voti.



"Per noi era importante esserci, così come dichiarato dall'onorevole Silli la scorsa settimana, con una lista fortemente di centrodestra - afferma - e adesso dobbiamo capire se riusciremo a mandare in consiglio la nostra candidata. Si sfidavano due candidati che sono personaggi importantissimi di Coreglia e per noi è stato difficilissimo portare a casa un risultato pieno, speriamo quindi nel seggio di Marsili".